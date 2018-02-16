В Мюнхене встретились Павел Климкин и Сергей Лавров

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что во время переговоров с Сергеем Лавровым в пятницу они не смогли договориться о миротворцах в Донбассе. Климкин сообщил об этом журналистам в Мюнхене, где проходит ежегодная международная конференция по вопросам безопасности.

Климкин заявил, что попросил Лаврова "оказать влияние на оккупационную администрацию в том, чтобы они хотя бы не нарушали базовые принципы человечности". Об этом сообщила "Украинская правда".

По информации ТАСС, переговоры Климкина и Лаврова, возможно, продолжатся в субботу в рамках встречи глав МИД "нормандской четверки".