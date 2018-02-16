Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

МИД РФ отреагировал на обвинение 13 россиян прокурором Мюллером

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Американские СМИ обратили внимание на "быстрый ответ" официального представителя МИД России Марии Захаровой на опубликованный Вашингтоном 30-страничный обвинительный документ.

Мария Захаров выразила удивление и сарказм в связи с тем, что 13 российских граждан смогли повлиять на ход президентской кампании в США.

Обвиняемые – менеджеры и сотрудники Агентства интернет-исследований, которое также называют "фабрикой троллей". О деятельности этой организации ранее было опубликовано немало свидетельств, в том числе и ее бывших сотрудников. Обвинения также выдвинуты в адрес российских юридических лиц, связанных с Агентством, в том числе и в адрес компании Евгения Пригожина "Конкрод". О Пригожине в последние месяцы говорят не только как о человеке из ближайшего окружения Владимира Путина, но и как о персоне, имеющей свои интересы в Сирии и прямые связи с "ЧВК Вагнера".

Среди обвинений, предъявляемых американской стороной, – преступный сговор, мошенничество, хищение персональных данных. Обвинительный документ подписан специальным прокурором Робертом Мюллером, возглавляющим расследование российского вмешательства в американский избирательный процесс.

"Евгений Пригожин финансировал эти операции"
Embed
"Евгений Пригожин финансировал эти операции"

No media source currently available

0:00 0:01:10 0:00

В обвинении указано, что сами сотрудники Агентства интернет-исследований определяли целью своих действий подрыв доверия к политической системе США. В документе говорится, что россияне состояли в контакте с рядовыми активистами кампании Трампа и сотрудниками его штаба, однако те не догадывались, что имеют дело с гражданами России, а не с американскими активистами, за которых выдавали себя "тролли".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG