МИД РФ отреагировал на обвинение 13 россиян прокурором Мюллером

Американские СМИ обратили внимание на "быстрый ответ" официального представителя МИД России Марии Захаровой на опубликованный Вашингтоном 30-страничный обвинительный документ.

Мария Захаров выразила удивление и сарказм в связи с тем, что 13 российских граждан смогли повлиять на ход президентской кампании в США.

Обвиняемые – менеджеры и сотрудники Агентства интернет-исследований, которое также называют "фабрикой троллей". О деятельности этой организации ранее было опубликовано немало свидетельств, в том числе и ее бывших сотрудников. Обвинения также выдвинуты в адрес российских юридических лиц, связанных с Агентством, в том числе и в адрес компании Евгения Пригожина "Конкрод". О Пригожине в последние месяцы говорят не только как о человеке из ближайшего окружения Владимира Путина, но и как о персоне, имеющей свои интересы в Сирии и прямые связи с "ЧВК Вагнера".

Среди обвинений, предъявляемых американской стороной, – преступный сговор, мошенничество, хищение персональных данных. Обвинительный документ подписан специальным прокурором Робертом Мюллером, возглавляющим расследование российского вмешательства в американский избирательный процесс.

В обвинении указано, что сами сотрудники Агентства интернет-исследований определяли целью своих действий подрыв доверия к политической системе США. В документе говорится, что россияне состояли в контакте с рядовыми активистами кампании Трампа и сотрудниками его штаба, однако те не догадывались, что имеют дело с гражданами России, а не с американскими активистами, за которых выдавали себя "тролли".