США: Россия ответит за киберагрессию на международной арене

Россия заплатит за акты киберагрессии на международной арене, заявил в пятницу в интервью телеканалу CNBC высокопоставленный представитель американской администрации Роб Джойс. По его словам, "России необходимо осознать, что в своих действиях за границей она обязана вести себя ответственно".



Роб Джойс имел в виду запущенный в июле 2017 года компьютерный вирус-вымогатель NotPetya, который поразил 64 страны и причинил материальный урон на миллиарды долларов. Изначально он появился на Украине, затем перекинулся на Европу и США, проник в банки, юридические фирмы, госучреждения, грузовые порты и транспортные сети. Не обошел вирус и Россию, задев, в частности, компанию Роснефть. Эта кибератака стала самой крупной по масштабам нанесенного вреда. "Указанная акция была задумана как тотальное кибернападение на Украину, не пощадившее ни отдельных граждан, ни целые организации. Такого рода поведение абсолютно неприемлемо", заявил Роб Джойс.

В Белом доме Джойс координирует работу служб кибербезопасности. Ранее, в течение 27 лет, он был сотрудником Агентства национальной безопасности. Его встреча с тележурналистами состоялась на проходящей а Мюнхене международной конференции по безопасности. В центре внимания конференции — отношения Евросоюза с Россией и Соединенными Штатами.