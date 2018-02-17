Абрамович назван одним из главных инвесторов в компанию Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отчитался перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о привлечении $850 миллионов долларов от 81 инвестора. Газета "Ведомости" сообщает, что в материалах комиссии, опубликованных 13 февраля, названы две компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, – Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. Обеими управляют Павел и Николай Дуровы.

В документе для Комиссии по ценным бумагам и биржам США Павел Дуров не назвал своих инвесторов – и, как пишет газета "Ведомости", это пришлось сделать самим инвесторам или их знакомым. Одним из российских инвесторов компании Telegram стал Роман Абрамович. О его инвестициях в мессенджер журналистам рассказали три источника. Один из них утверждает, что Абрамович мог вложить в Telegram $300 миллионов долларов. Два других отметили, что Роман Абрамович был одним из первых россиян, получивших право инвестировать в компании Дуровых.

Представитель компании Millhouse, управляющей активами Абрамовича отказался комментировать эти сведения. Павел Дуров также отказался отвечать на вопросы "Ведомостей", отправленные через его мессенджер.

Согласно рейтингу миллиардеров журнала Forbes Роман Абрамович занимал в 2016 году 13-е место среди богатейших людей России и 151-е место – в мировом рейтинге. Его состояние оценивалось в 7 миллиардов 600 миллионов долларов США.

Двумя другими инвесторами в мессенджер Telegram в публикации названы соучредитель Qiwi Сергей Солонин, вложивший в Telegram $17 миллионов, и соучредитель "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили – он инвестировал $10 миллионов.

Мессенджером Telegram ежемесячно активно пользуются более 180 миллионов человек (данные на конец 2017 года). В августе прошлого года в своем Telegram-канале Павел Дуров сообщил, что количество ежедневных новых пользователей составляет более 600 тысяч. Самая большая доля пользователей мессенджера приходится на молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.