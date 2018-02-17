Главы МИД ФРГ и России Габриэль и Лавров провели встречу в Мюнхене

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль высказался за поэтапную отмену санкций в отношении Москвы. Условием такой отмены министр считает выполнение режима прекращения огня на востоке Украины и вывод тяжелых вооружений. Встречаясь в субботу с главой МИД России Сергеем Лавровым в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, Габриэль поддержал инициативу российского президента Владимира Путина о направлении в Донбасс миротворческой миссии ООН, сообщает "Немецкая волна".

Если удастся достичь перемирия на востоке Украины, возможно "начало пошаговой отмены санкций", заявил глава МИД Германии. Он подчеркнул официальную позицию ФРГ, согласно которой снятие санкций возможно только после стопроцентного выполнения Москвой минских договоренностей.

В начале 2018 года мир стоит на краю опасной пропасти, считает глава МИД ФРГ. По его словам, "предсказуемость и надежность ныне являются самыми дефицитными качествами в международной политике". Сирийский конфликт через шесть лет после начала боевых действий движется в направлении, означающем серьезную угрозу войны даже для тесных союзников Германии, предупредил руководитель дипломатического ведомства ФРГ.