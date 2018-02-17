Лавров назвал обвинения спецпрокурора Мюллера "трепотней"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "трепотней" обвинения в российском вмешательстве в американскую президентскую кампанию 2016 года. Об этом сообщает ТАСС. "Публиковать можно все, что угодно, – сказал Лавров в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. – Пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней. Извините, ради Бога, за не очень дипломатичное выражение".

Вчера, 16 февраля, вскоре после опубликования в США обвинительного документа объемом более 30 страниц, официальный представитель МИД Мария Захарова выразила удивление относительно документа, в котором названы тринадцать человек, вмешивавшиеся, по оценкам прокурора Роберта Мюллера, в президентскую кампанию в США в 2016 году. В тот же день президент США Дональд Трамп написал в Твиттере, что российское вмешательство началось в 2014 году, когда он еще не собирался участвовать в борьбе за пост президента. Таким образом, Трамп подчеркивает, что у него и его окружения не было "сговора" с российской стороной.