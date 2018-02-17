В Киеве националисты ворвались в здание Россотрудничества

В Киеве несколько десятков активистов украинских националистических организаций в субботу ворвались в здание представительства Россотрудничества – Российского центра науки и культуры.

Активисты утверждают, что российский центр работает в Киеве незаконно, поскольку Россия признана законом Украины государством-агрессором. Они сожгли российский флаг, а также расписали стены внутри здания антироссийскими лозунгами. Фотографии и видео опубликованы в фейсбуке националистической организации C14. Как сообщает "Украинская правда", в акции участвовали также активисты признанного в России экстремистским и запрещенного "Правого сектора".

К зданию приехали сотрудники полиции, а также представители миссии ОБСЕ, после чего националисты покинули помещение. Пострадавших и задержанных нет. Представители Россотрудничества обвинили нападавших в нанесении материального ущерба и в "запугивании".

Несмотря на аннексию Крыма и конфликт в Донбассе, на Украине по-прежнему работает российское посольство, консульства и представительство Россотрудничества, которое, в частности, организует выставки, концерты, курсы русского языка, а также поездки украинских школьников в Россию.