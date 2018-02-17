Тереза Мэй: повторного референдума о Брекзите не будет

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала Евросоюз как можно скорее начать переговоры о заключении договора о сотрудничестве в области безопасности. По ее словам, этот договор мог бы начать действовать уже в 2019 году, на который запланирован выход Британии из ЕС.

Выступая в субботу на конференции по безопасности в Мюнхене, Мэй заявила, что новое соглашение должно быть посвящено сотрудничеству в военной сфере, в сфере разведки и борьбы с терроризмом. Как отмечают агентства, представители ЕС, присутствующие на конференции, выразили согласие с тем, что обсуждать такой договор следует параллельно с переговорами об экономических аспектах так называемого Брекзита.

В своем выступлении Мэй решительно отвергла возможность нового референдума о членстве Британии в ЕС. Провести такой референдум в последнее время призывают ряд политиков и активистов – противников Брекзита.

Предполагаемая дата выхода Британии из ЕС – 30 марта 2019 года. Однако переговоры Лондона с Евросоюзом об условиях выхода пока далеки от завершения.