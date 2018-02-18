"Нью-Йорк таймс": Facebook – любимая площадка интернет-троллей из России

Главная платформа, с которой российские тролли осуществляли вмешательство в президентские выборы в США, была социальная сеть Facebook и бесплатное приложение к ней Instagram, в котором пользователи обмениваются фотографиями и видеороликами.

Как пишет газета The New York Times, Facebook и Instagram упоминаются чаще прочих соцсетей в обвинениях, которые Генеральная прокуратура предъявила на днях 13 физическим и 3 юридическим лицам в РФ, причастным к кампании дезинформации, направленной на подрыв американской избирательной системы. Facebook и Instagram упомянуты в обвинительном заключении 41 раз, электронная платежная система PayPal – 11 раз, Twitter – 9 раз, YouTube — 1 раз.

Российские тролли, создав поддельные аккаунты с помощью похищенных личных данных американцев, распространяли среди групп интересов в Facebook и Instagram печатные и видеоматериалы, призванные усугубить трения между различными кругами американского общества, говорится в обвинительном заключении Генпрокуратуры.

При этом самой соцсети не инкриминируются какие-либо правонарушения. По словам специалистов, тролли обратили против Facebook его собственные технологии, позволяющие направлять содержание адресно тем категориям пользователей, которым он наиболее интересен и которые с большой вероятностью распространят его среди своих единомышленников.

По данным руководства Facebook, до 150 миллионов американцев – гостей сайта неведомо для себя оказались потребителями российской пропаганды, относящейся к избирательной кампании 2016. Facebook и ФБР объединили усилия, чтобы помешать российским троллям манипулировать американским общественным мнением в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс.