Граждане Ирана пытались продать в Грузии 1,5 килограмма героина

МВД Грузии сообщило об аресте в Тбилиси четырех граждан Ирана, у которых изъята беспрецедентно крупная партия героина. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кобаладзе.

У иранцев, арестованных в Тбилиси, сотрудники криминальной полиции Грузии обнаружили 1,5 килограмма героина, а также партию сильнодействующего "анальгетика" – метадона. Это одна из самых крупных партий наркотиков, когда либо изъятых на территории страны.

По сообщению МВД, подозреваемые, имена которых не называются в интересах следствия, ввезли полтора килограмма героина в Грузию из Ирана с целью продажи на местном нелегальном рынке. Каких либо данных о том, что граждане Ирана планировали вывезти эту партию наркотиков в третьи страны, у грузинских властей нет.

В Грузии действует строгое законодательство относительно незаконного оборота наркотических средств. В случае вынесения обвинительного приговора срок тюремного заключения зависит от количества и состава наркотиков.

В генеральной прокуратуре Радио Свобода сообщили, что в случае, если вина подозреваемых будет доказана, то за контрабанду полутора килограммов героина их вполне могут приговорить к высшей мере наказания – пожизненному заключению.