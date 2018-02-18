В Иране потерпел крушение самолет с 60 пассажирами на борту

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В горах Ирана упал пассажирский самолет ATR 72, на борту которого летели 66 человек. Катастрофа произошла возле города Семиром в провинции Исфахан, сообщает Daily Sabah.
Аварийные службы Ирана сообщают, что на место аварии направлен вертолет. Учитывая тот факт, что катастрофа произошла в горной местности, туда невозможно отправить машины скорой помощи, сообщил представитель аварийной службы.
Семиром находится в горном юго-западном регионе Ирана, примерно в 480 километрах к югу от столицы. Самолет ATR принадлежит авиакомпании "Асман". Причины катастрофы выясняются.
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