В Иране потерпел крушение самолет с 60 пассажирами на борту

В горах Ирана упал пассажирский самолет ATR 72, на борту которого летели 66 человек. Катастрофа произошла возле города Семиром в провинции Исфахан, сообщает Daily Sabah.

Аварийные службы Ирана сообщают, что на место аварии направлен вертолет. Учитывая тот факт, что катастрофа произошла в горной местности, туда невозможно отправить машины скорой помощи, сообщил представитель аварийной службы.

Семиром находится в горном юго-западном регионе Ирана, примерно в 480 километрах к югу от столицы. Самолет ATR принадлежит авиакомпании "Асман". Причины катастрофы выясняются.