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Олимпиада: спортсмен из России уведомлен о допинговом нарушении

Штаб российской делегации на Олимпиаде получил уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил. Спортсмен и вид спорта станут известны после результатов вскрытия допинг-пробы в течение суток. Об этом заявил в воскресенье пресс-атташе команды "Олимпийские спортсмены из России" Константин Выборнов, на которого ссылается "Интерфакс".

По его словам, не называется "имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы Б, которые станут известны предположительно в течение 24 часов".

Таким образом Выборнов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого могли быть найдены следы мельдония. Официального подтверждения этому нет.

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