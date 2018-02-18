Учебная гигантомания. Где появится самая большая школа в России

В Москве и Подмосковье недавно построенные или ещё проектируемые школы теперь рассчитаны на полторы-две тысячи учеников, тогда как в большинстве таких же российских учебных заведений учится от 500 до 900 детей. Плюсы и минусы обучения в "школе-гиганте" одними из первых опробуют на себе жители столицы, переселенные по программе реновации.



Рука Москвы



31 января в Троицке (Новая Москва) прошли публичные слушания о строительстве новой школы. Она рассчитана на 2100 мест и будет одной из самых больших в России. Строительство школы планируется за счет вырубки леса, примыкающего к городу. Ее планируют открыть в 2020 году.

На публичных слушаниях мы получили проект в 95-процентной готовности, когда чиновники уже обо всем договорились

– В проекте мне видится сильное московское влияние, думаю, "мега-школа" "дарована" нам сверху. Троицк не волен диктовать свои условия: строительство школы финансирует Москва. Оно обойдется примерно в три миллиарда рублей, а это в полтора раза большего всего годового бюджета города. Договоренности о строительстве школы велись несколько лет. Фактически на публичных слушаниях мы получили проект в 95-процентной готовности, когда чиновники уже обо всем договорились, а для жителей история только начинается, – рассказывает Радио Свобода Елена Верещагина, единственный муниципальный депутат в Троицке, избранный по так называемому "списку Гудкова".



В школах 50-тысячного Троицка, действительно, есть дефицит в полторы тысячи мест. Хотя для реалий московского региона проблема стоит не очень остро: возможность введения второй смены муниципальными чиновниками пока только обсуждается.



– Моя самая главная претензия к проекту – аналитическая часть. Точнее – ее отсутствие. Я не вижу данных, не вижу того, чтобы разработчики просчитывали, например, транспортные потоки. Боюсь, без должной аналитики мы ввязываемся в большую авантюру. Школа на 2100 мест в России существует пока в единственном экземпляре, на бывших Люберецких полях аэрации, среди горсти новостроек без какой-либо городской среды. Она заработала в 2017 году и пока только наполовину мощности. Реальных примеров логистики для таких больших школ в России не существует. Поэтому для Троицка с его ограниченной возможностью развития дорог и серьезным трафиком это большая угроза, – продолжает Верещагина.

Есть все шансы, что в новую школу запишут детей, которые по утрам не смогут добираться до неё пешком

Жителей удивляет, что школа-гигант запланирована близко к географическому центру Троицка, а в радиусе километра от неё находится ещё шесть школ. Однако дефицит образовательных объектов ощущается на окраинах города и в примыкающих к нему поселениях Новой Москвы. Таким образом, есть все шансы, что в новую школу запишут детей, которые по утрам не смогут добираться до неё пешком. Если две тысячи детей их родители повезут в центр города на машинах, и без того напряженное утреннее дорожное движение в Троицке будет парализовано.



Чтобы построить новую огромную школы, придется вырубить много деревьев. Ольга Сластунина, активистка инициативной группы "За сохранение Троицкого леса", рассказала Радио Свобода, что жители города собрали более двух с половиной тысяч подписей против этого проекта. Подписи отправлены в мэрию, жители ждут реакции властей.

Помимо транспортных проблем и вырубки леса, в котором гуляют горожане, жителей Троицка пугает перспектива опробовать на своих детях работу "школы-гиганта".

Самые большие школы мира расположены в Индии (52 тысяч учеников), на Филиппинах (25 тысяч школьников) и Китае (18 тысяч), но стандартный размер российской школы до недавнего времени был от 500 до 900 учеников. Даже после объединения московских школ в крупные образовательные комплексы в обычном школьном здании в Москве одновременно находится менее тысячи детей.



Доступное образование

Все водят детей в соседнюю школу через оживлённое шоссе. Школа переполнена

В то же время на другом конце московского региона, в Новом Тушино (ближайшее Подмосковье, Красногорский район), местные жители, наоборот, собирают подписи за то, чтобы самую большую школу Подмосковья, на 1500 мест, передали государству. Местная активистка Марина Сенчева рассказала Радио Свобода, что под таким требованием уже собрано около тысячи подписей. В двух находящихся по соседству и примыкающих к Москве районах новостроек – "Мортонград Путилково" и Новое Тушино – около 40 тысяч жителей и всего одна общеобразовательная школа на 1100 мест. Ещё одну государственную школу планируют построить к 2020 году.

– Все водят детей в соседнюю школу через оживлённое шоссе. Школа переполнена: восемь первых классов по 30 человек. От безысходности возят детей по пробкам на учебу в Москву, – рассказывает Сенчева.

Проблему могла бы решить новая школа на 1500 учащихся, строительство которой закончено в январе нынешнего года, а первый набор запланирован на сентябрь. Застройщик обещает, что малыши и старшеклассники будут учиться в разных частях здания, в школе будут работать спортивные тренеры самого высокого уровня, а упор в обучении будет сделан на иностранные языки. Но жители Нового Тушино недовольны тем, что школа будет платной.

Эту сумму ещё можно было бы потянуть. Но в январе, когда школа открылась, сумма возросла до 20 тысяч

– Когда в Новом Тушино продавали квартиры, кому-то обещали, что школа будет бесплатной. Кому-то умолчали. Кому-то сказали, что планируется платной, но если жители захотят, то сделают бесплатной, – говорит Сенчева. – Стоимость обучения летом анонсировали в 12 тысяч в месяц. Эту сумму ещё можно было бы потянуть. Но в январе, когда школа открылась, сумма возросла до 20 тысяч. После волны протеста уменьшили до 16 тысяч, но заложили 10 процентов ежегодное увеличение. И всплыл разовый сбор в 120 тысяч.

Причем это – "льготные цены" для жителей Нового Тушино. Для детей из других районов и даже соседнего "Мортонграда" обучение уже в этом году будет стоить 30 тысяч в месяц.

По словам Сенчевой, районные власти ничем не помогли: жителям ответили, что не смогли договориться о выкупе школы у застройщика, компании "Лидер". Новотушинцы намерены обратиться в администрацию президента – они считают, что нарушается право на всеобщее бесплатное образование для их детей.



Три входа



Самая большая на сегодняшний день школа в России построена в Некрасовке – районе юго-востока Москвы, недалеко от Люберец. Она рассчитана на 2100 учеников, но, как подтвердила Радио Свобода директор школы Станислава Буробина, школа заполнена пока лишь наполовину:

– Сейчас в школе 1200 детей, мы комплектуемся в течение всего учебного года, по мере заселения района, – говорит она.



Буробина также отметила, что никаких законодательных ограничений на размер школы не существует. Главное, чтобы, в соответствии с санитарными нормами, на ребенка приходилось больше двух квадратных метров. (Школа в Некрасовке занимает 28 тысяч квадратных метров).

У школы три входа в разных частях здания, никакого транспортного коллапса нет и не будет

– В Некрасовке построена такая большая школа, потому что это новый, очень большой, развивающийся район. Он только заселяется и, в частности, примет жителей, которые получат жилье в рамках программы реновации. Район молодой, в основном заселяется семьями с маленькими детьми. Никаких пробок из-за школы нет: она рассчитана на детей, живущих в шаговой доступности на закрепленной территории. У школы три входа в разных частях здания, никакого транспортного коллапса нет и не будет, – рассказывает Буробина.



Директор, признает, что не знает по имени и фамилии каждого своего ученика, но считает, что две тысячи детей вполне могут учиться одновременно в её школе.



– У нас огромные коридоры, очень большая библиотека, которая может принимать детей в перемену, там дети могут играть, рисовать, заниматься на компьютере. Мы сделали такую организацию учебного дня, чтобы дети не мешали друг другу. Например, у нас 45-минутный перерыв на обед, чтобы все успели поесть в двух наших столовых, – говорит она.



Школа начала работать в 2017 году, в ней есть необычные для российских образовательных учреждений решения.



– Потоковая аудитория – это большой кабинет, у которого есть трансформируемая стена, – с гордостью рассказывает Буробина. Если мы хотим провести встречу детей со знаменитым писателем, ученым, артистом, представителем бизнеса, мы можем убрать стену и посадить в аудитории не 30 человек, а 50-80.



Большие проекты



Помимо Троицка, Некрасовки и Нового Тушино, "школ-гиганты" – так их называют даже на официальном портале мэрии, посвященном городскому развитию – построены или строятся и в других московских районах.

В 2019 году самой большой в России станет школа в бывшей промзоне автозавода ЗИЛ – она будет вмещать 2500 учеников. Несколько таких школ построено в Новой Москве: в Коммунарке (на 1775 учеников), Ватутинках (на 1375 учеников), Переделкино Ближнем (на 1650 учеников).

Появление "школ-гигантов" связывают с плотностью застройки столицы

Строительство школ в Новой Москве согласует департамент развития новых территорий московской мэрии, строительство остальных школ – городской департамент строительства. При возведении новых кварталов строительство новых школ обычно возлагается на компанию-застройщика. В пресс-службе департамента образования мэрии Москвы Радио Свобода пояснили, что не занимаются планированием строительства школ и их размеров. Функция департамента образования мэрии – обеспечение учебного процесса в уже построенных школах. Появление "школ-гигантов" в пресс-службе связывают с плотностью застройки столицы.

Всеволод Луховицкий, сопредседатель профсоюза "Учитель", называет появление в Москве школ на полторы-две тысячи учащихся в одном здании логичным продолжением кампании по объединению школ в образовательные комплексы в столице. По мнению Луховицкого, департаменту образования удобнее работать с небольшим количеством директоров, представляющих крупные образовательные структуры.

Директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина отметила в разговоре с Радио Свобода, что крупные образовательные структуры дают возможность создать широкий спектр программ для учеников.

Для того, чтобы это разнообразие не превратилось в большую одноликую массу, нужен большой организационный талант

– Достоинство таких школ – возможность разнообразия. Есть дети с проблемами здоровья, с трудностями в получении образования. Есть, наоборот, дети, которые хотели бы развивать какое-то явное увлечение. Прекрасно, если всё это можно решать внутри образовательного комплекса. В такой школе возможно нанять хороших психологов и тьюторов. Но для того, чтобы это разнообразие не превратилось в большую одноликую массу, нужен большой организационный талант, – говорит Евгений Бунимович, уполномоченный по правам ребенка в Москве и заслуженный учитель России.

Чтобы средний ученик школы-гиганта – без выдающихся способностей или явных проблем – не был обделен вниманием педагогов.