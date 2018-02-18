Петербургские активисты выступили против пыток

В Санкт-Петербурге около сотни человек собрались у Соловецкого камня на Троицкой площади, чтобы выразить возмущение усилившимся давлением на гражданских активистов. Организатор акции депутат петербургского парламента "яблочник" Борис Вишневский обращает внимание на жестокое избиение правозащитника Динара Идрисова, на странную смерть постоянного участника протестных акций Константина Синицына, избитого в подъезде, а также на информацию о пытках задержанных антифашистов и анархистов с целью выбить показания о намерении свергнуть существующую власть. Вишневский выразил сомнение, что именно эти люди могли готовить вооруженный мятеж.

Выступившая перед собравшимися член ОНК – общественно-наблюдательной комиссии Петербурга Яна Теплицкая подтвердила, что была в СИЗО вместе со своей коллегой по ОНК, и они зафиксировали у двоих задержанных, Виктора Филинкова и Сергея Шишкина, следы от пыток электрошокером. Поскольку оба они задержаны в рамках пензенского дела о террористической организации "Сеть", то Яна Теплицкая считает, что членам ОНК необходимо прийти в пензенское СИЗО, поскольку есть информация о том, что там ежедневно пытают задержанных по этому делу.

По словам Теплицкой, хотя уже направлено обращение к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, но она в Пензу пока не собирается.

Многие участники акции говорили о том, что власть сейчас тестирует общество – и если оно отступит, то фальшивые процессы и пытки будут набирать обороты. Историк Даниил Коцюбинский вспомнил, как читал стенограммы допроса своего деда, и документы времен большого террора выглядели точь-в-точь, как сообщения о сегодняшних пытках.

Правозащитник Александр Кобринский обратил внимание на то, что в России полицейские и раньше пытали людей, но если этим занялись спецслужбы, это значит, что они получили добро от руководства страны.

Именно поэтому общество должно решительно этому противостоять и требовать наказания виновных по всей строгости закона.