В Дагестане во время празднования Масленицы застрелены четверо

Неизвестный преступник открыл огонь по толпе людей во время Масленицы в городе Кизляр в Дагестане, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Инцидент произошел сегодня, в воскресенье, во время Масленицы в Кизляре. Погибло четверо мирных граждан, еще четверо были ранены, из них трое – сотрудники Росгвардии. Нападавший был застрелен ответным огнем сотрудников правоохранительных органов.