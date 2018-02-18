В Дагестане во время празднования Масленицы застрелены четверо

Подписывайтесь на нас в telegram
Неизвестный преступник открыл огонь по толпе людей во время Масленицы в городе Кизляр в Дагестане, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Инцидент произошел сегодня, в воскресенье, во время Масленицы в Кизляре. Погибло четверо мирных граждан, еще четверо были ранены, из них трое – сотрудники Росгвардии. Нападавший был застрелен ответным огнем сотрудников правоохранительных органов.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.