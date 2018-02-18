В Кизляре при нападении со стрельбой погибли пять человек

Пять человек погибли (включая стрелявшего) и столько же пострадали во время нападения около храма в дагестанском городе Кизляр, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Кизляре погибли четыре человека, еще четверо получили ранения. В МВД республики сообщили, что среди раненых есть сотрудник Росгвардии. Единственный нападавший был убит.

Одна из свидетельниц инцидента рассказала, что нападавший зашел в церковь и открыл огонь по прихожанам. Пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу.