Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Орбан предупредил о приближении ислама к Центральной Европе

Виктор Орбан и Владимир Путин в Будапеште, 28 августа 2017

Венгерский лидер назвал христианство "последней надеждой Европы". Виктор Орбан считает, что политики в Брюсселе, Берлине и Париже, проявляя позитивное отношение к мигрантам, открыли дорогу "к упадку христианской культуры и наступлению ислама".

Виктор Орбан заявил в воскресенье, 18 февраля, в очередном обращении о положении страны, что его правительство будет возражать против стремления ООН и Европейского союза считать миграцию приемлемым явлением.

Орбан рисовал картины Западной Европы, захваченной мусульманами, в которой жители вынуждены покидать большие города, поскольку мигранты первым делом занимают именно такие города.

Премьер-министр Венгрии предупредил, что ислам скоро "постучится в двери Центральной Европы с западного направления, равно как и с южного". Об этом сообщило агентство Associated Press.

На выборах в апреле Виктор Орбан будет вместе с возглавляемой им партией FIDESZ ("Фидес" – Венгерский гражданский союз) будет претендовать на победу и свой третий мандат главы правительства.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG