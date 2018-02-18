Орбан предупредил о приближении ислама к Центральной Европе

Венгерский лидер назвал христианство "последней надеждой Европы". Виктор Орбан считает, что политики в Брюсселе, Берлине и Париже, проявляя позитивное отношение к мигрантам, открыли дорогу "к упадку христианской культуры и наступлению ислама".

Виктор Орбан заявил в воскресенье, 18 февраля, в очередном обращении о положении страны, что его правительство будет возражать против стремления ООН и Европейского союза считать миграцию приемлемым явлением.

Орбан рисовал картины Западной Европы, захваченной мусульманами, в которой жители вынуждены покидать большие города, поскольку мигранты первым делом занимают именно такие города.

Премьер-министр Венгрии предупредил, что ислам скоро "постучится в двери Центральной Европы с западного направления, равно как и с южного". Об этом сообщило агентство Associated Press.

На выборах в апреле Виктор Орбан будет вместе с возглавляемой им партией FIDESZ ("Фидес" – Венгерский гражданский союз) будет претендовать на победу и свой третий мандат главы правительства.