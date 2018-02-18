В Дагестане названо имя нападавшего на прихожан православного храма

Стрельба в Кизляре у православного храма, жертвами которой стали пять человек, была открыта 22-летним Халилом Халиловым. Нападавший, по предварительным данным, входил в "спящую ячейку" террористической организации "Исламское государство" (запрещённой в России). Застреленный полицией Халилов – житель села Кидеро Цунтинского района Дагестана. Его имя назвал агентству РБК источник в правительстве республики и подтвердили в МВД Дагестана. Те же данные приводит дагестанское издание "Черновик", которое называет экстремиста Халилом Омаровичем Халиловым.

Ранее в воскресенье ТАСС сообщал, со ссылкой на свои источники, что стрелок не входил в списки уже известных участников радикальных организаций и не состоял в базе данных спецслужб как участник незаконных вооруженных формирований.