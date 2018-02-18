Виктор Пашин задержан на Лубянке за перформанс "Надувательство"

В Москве в воскресенье днём у здания ФСБ на Лубянке был задержан акционист Виктор Пашин. Он проводил перформанс "Надувательство" – "оделся" в надувной шар с надписью "Путин", к которому были привязаны шары с надписями "Хватит" и "Гниль". Об этом изданию ОВД-Инфо сообщила подруга акциониста Анна Завражнова.

В пресс-релизе к акции сказано, что это протест против президента и акция за сменняемость власти и равенство всех перед законом.

По словам Завражновой, Виктор Пашин находится в отделе полиции "Мещанский", гда задержан до утра. Составлен протокол о задержании за нарушение порядка.