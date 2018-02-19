Названы лауреаты премии Британской академии кино и телеискусства

Картина режиссера Мартина Макдона "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" получила премию Британской академии кино и телеискусства (BAFTA) как лучший фильм года. Об этом сообщила в твиттере пресс-служба кинопремии. Исполнительница главной роли Фрэнсис Макдорманд была признана лучшей актрисой.

Лучшим режиссером стал Гильермо дель Торо за картину "Форма воды». Лучшим актером года признан Гари Олдман за рольУинстона Черчилля в "Темных временах".

В номинации "Лучший фильм не на английском языке" победила картина режиссера из Южной Кореи Панк Чхан-ука "Служанка". Представленный в той номинации фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" не смог завоевать премию.