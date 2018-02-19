В Багдаде приговорена к смерти гражданка Турции за участие в ИГ

Иракский суд приговорил гражданку Турции к смертной казни через повешение за присоединение к террористической группировке "Исламское государство". Об этом заявил в понедельник представитель уголовного суда в Багдаде. По его словам, десять других женщин разных национальностей были приговорены к пожизненному заключению. Все приговоры могут быть обжалованы.

"Суд вынес десять приговоров о пожизненном заключении в отношении десяти женщин после того, как они были осуждены за терроризм, и приговорил к смертной казни через повешение еще одну террористку, которая имеет турецкое гражданство", – сказал судья Абдул-Саттар аль-Биркдар. В составе "Исламского государства" в Ираке и Сирии сражались тысячи иностранцев.

В прошлом месяце немецкая женщина была приговорена к смертной казни за принадлежность к группировке, а в прошлом году в Ираке был приговорен к смерти гражданин России за присоединение к экстремистской группировке.

В декабре Ирак объявил о победе над "Исламским государством", которое в 2014 году захватило контроль над почти третью страны. Группировка была изгнана из всех населенных пунктов, которые когда-то контролировались ею по обе стороны иракско-сирийской границы. Однако ее члены продолжают проведение взрывов и других нападений в Ираке.