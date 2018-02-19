СМИ: в пробе "Б" российского кёрлингиста обнаружен мельдоний

Анализ второй допинг-пробы российского кёрлингиста, бронзового призёра Олимпипды в Пхёнчхане Александра Крушельницкого показал, что в организме спортсмена присутствует запрещенный препарат мельдоний. Об этом сообщает портал Insidethegames. Официального подтверждения этой информации пока нет.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что в одном из допинг-тестов Крушельницкого обнаружены следы мельдония. Штаб российской делегации на Олимпиаде подтвердил, что получил уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил, однако ни имя спортсмена, ни вид спорта до вскрытия второй пробы 19 февраля называть отказался. Агентство Reuters сообщило, что Крушельницкий уже покинул олимпийскую деревню.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в понедельник зарегистрировал новое производство в отношении Крушельницкого. В документе отмечается, что дата слушаний еще не назначена, и какая-либо дополнительная информация по этому делу пока представлена не будет.​

Глава Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев сообщил, что для расследования допингового дела Александра Крушельницкого в организации будет создана специальная комиссия. Ранее Крушельницкий предположил, что во время сборов в Японии ему подсыпали препарат в питье.



5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом. В итоге для участия в Играх было зарегистрировано 169 атлетов.