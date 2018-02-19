Кирилл Серебренников не смог увидеться с умирающей матерью

В Ростове-на-Дону скончалась мать Кирилла Серебренникова - об этом сообщают со ссылкой на "друга семьи" и отца режиссёра.

Серебренников с августа прошлого года находится под домашним арестом. Поехать к матери ему не разрешали, хотя ещё в декабре Алексей Герман-младший лично просил об этом Владимира Путина.

Ксения Ларина:

Мама Кирилла Серебренникова умерла в Ростове-на - Дону, после тяжелой болезни. Как Кирилл просил суд дать ему возможность увидеться с уходящей в бессознание матерью... Боялся, что она его не узнает. Не дали попрощаться, обнять.

«Наверное, кто-то хочет, чтобы мы помучались. Ну хорошо, мы уже мучаемся. И главное, не только мы, но и наши близкие. Моим родителям за 80. Отец после операции, мама лежит, у нее Альцгеймер, есть шанс, что она меня просто не узнает».

Милосердие им неведомо. Если они готовы девять часов везти задержанного из одного города в другой - по своей собственной прихоти устраивать показательное бессмысленное шоу , то что им мешает сопроводить человека на похороны матери?

Нет ответа.

Роман Супер:

О том, что Кирилл Серебренников единственный сын у пожилых и не самых здоровых родителей, в Басманном и Мосгорсуде защитой говорилось неоднократно. Это игнорировалось: невиновный человек оставался под домашним арестом без права поехать в Ростов — в будни, в выходные, на Новый год, всегда.

16-го февраля мама Кирилла умерла, не дождавшись справедливости, реабилитации ближайшего и любимого родственника или хотя бы его ладони в своей руке в последние дни жизни. Друзья Кирилла лишены возможности обнять его и сказать слова поддержки лично. Всё это происходит по-настоящему, прямо сейчас, здесь.

Я знал маму Кирилла только по семейным фотографиям, но хорошо понимаю, кем она была для сына. Каждый день, в любой точке мира, что бы ни происходило — балеты, спектакли, киносъёмки, путешествия по Африке, концерты, лекции, веселье в караоке, выставки, репетиции, работа-работа-работа — Кирилл отходил в сторонку, просил не шуметь окружающих и всегда находил минуту, чтобы позвонить маме. Это было его железное правило, которое не нарушалось никогда.

Подумайте об этом.

Катерина Гордеева:

Мама Кирилла Серебренникова, искрометная, шумная и своенравная Ирина Александровна всю свою жизнь проработала в ростовской школе. Преподавала русский язык и литературу. У неё была великолепная, совершенно неповторимая речь и манера говорить. Ты вначале ее немного пугался (никогда нельзя было предсказать реакцию), а потом, открыв рот, слушал и мечтал завоевать доверие. Ещё у Ирины Александровны были красивые руки. Всегда — с маникюром. А ещё — обожавший и обожаемый муж, Семён Михайлович. Лучший в Ростове, а по некоторым вопросам и во всем Советском Союзе хирург-уролог. Они прожили вместе, держась за руки, шестьдесят лет. Счастливых лет. Смысл их жизни был Кирилл. Кирюша. Они им гордились, они за него боялись, они ждали его. И он приезжал: на мамин, на папин, на свой день рождения, на Новый год. А ещё на 8 марта. И — как получится, но не реже раза в месяц-два.

Когда Кирилла арестовали, Ирина Александровна держалась, пожалуй, лучше остальных. Она держала и папу, и Кирилла, и всех вокруг, уверенным голосом сообщая: «Это ошибка, все разъяснится. Мой сын — честный человек, режиссёр. Я знаю. Я его воспитывала». В сентябре, в день рождения Ирины Александровны, мы передавали ей торт и цветы. Потому что у Кирилла не было возможности. Поздравляли. Она принарядилась. И все ещё держалась и всеми командовала. Неделю назад я была в Ростове, в гостях у родителей Кирилла. Ирина Александровна уже лежала без сознания на кровати, совершенно изменившаяся. Перед ней сидел Семён Михайлович. Он плакал, обхватив голову руками. Он говорил: «Она делала вид, что она сильная, она просто этого не перенесла».

16 февраля Ирины Александровны не стало. Эти восемь месяцев ее убили.

До справедливого суда мама Кирилла не дожила.

Но Бог есть: невиновность сына маме теперь не придётся доказывать на земле, а на небе все и так ясно.

Ирина Александровна, мы тут ещё поборемся. Поверьте.

Миша Козырев:

Сижу со слезами на глазах, сжав зубы, стараясь не посылать проклятья в адрес этих государственных тварей.

Дмитрий Гудков:

Здесь не нужно ничего добавлять, словами о соболезновании ничего не исправить.

Людоеды.