Якутия: главу региона обвинили в авиадебоше

Глава Якутии Егор Борисов устроил, по словам очевидцев, дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Якутск. Как утверждается, он грозился через связи в администрации Президента РФ уволить весь экипаж "Аэрофлота".

Конфликт произошел в субботу на борту рейса SU 1750, вылетевшего из Москвы с задержкой почти на два часа. В документе, похожем на служебную записку, сообщается, что глава Якутии Егор Борисов вел себя "агрессивно" и угрожал уволить командира воздушного судна и других членов экипажа, пользуясь "дружескими отношениями" с министром транспорта РФ Максимом Соловьевым. Угрозы, по данным очевидцев, Борисов сопровождал попытками дозвониться до главы Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько.

В итоге Борисова оставили на борту, приняв во внимание медицинские документы о том, что ему требуется реабилитация после операции. Справки бортпроводникам предоставила председатель якутского отделения движения "Матери России" и супруга губернатора Прасковья Борисова. Второго дебошира – помощника Борисова Евгения Шигапова – все же сняли с рейса, доставив в отделение полиции в аэропорту Шереметьево. Медосвидетельствование не выявило у него алкогольного или наркотического опьянения, сообщает телеграмм-канал "Кремлевский рейтинг".

В департаменте информационной политики Якутии сегодня не отвечают на звонки, не удалось дозвониться корреспонденту "Сибирь.Реалий" и до помощника главы республики Станислава Платонова. Однако в приложении WhatsApp сегодня стали распространять другую версию авиаинцидента. Согласно анонимному сообщению, еще до взлета Егор Борисов откинул кресло назад, "не мешая заднему пассажиру". Стюардесса потребовала у якутского главы поднять спинку кресла, несмотря на пояснения Прасковьи Борисовой о том, что мужу необходимо лежать после операции. Бортпроводник, согласно анонимным сведениям, стала угрожать главе Якутии снятием с рейса за "неподчинение инструкциям безопасности", а после того, как Борисовы начали разговаривать между собой на якутском языке, стюардессы якобы стали оскорблять их "азиатскую внешность".

Глава Якутии прокомментировал инцидент в Инстаграме. Он отрицает, что как-либо нарушал порядок, но подтвердил, что его помощник был снят с рейса.

Позже авиакомпания "Аэрофлот" подтвердила факт задержки упомянутого авиарейса, сославшись на непогоду. По данным Гидрометеослужбы, в Москве и Якутске погода в этот вечер была летная.