Украина обратилась в Гаагу в связи с нарушением Россией Конвенции ООН

Украина подала в Международный трибунал ООН в Гааге меморандум против Российской Федерации в связи с нарушениями Конвенции ООН по морскому праву. В меморандуме приводятся доказательства нарушения Россией прав Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "речь не идет о рассмотрении вопроса украинского суверенитета над Крымом". По его словам, речь идет о том, чтобы защищать экономические интересы Украины и частных инвесторов, чья собственность в Крыму была конфискована.

В МИД Украины объяснили, что Украина просит арбитражный суд прекратить нарушение Россией Конвенции ООН по морскому праву и подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, в том числе и обязать РФ уважать суверенные права Украины в своих водах, остановить присвоение украинских ресурсов, а также выплатить компенсацию за причиненный ущерб.

"Дерзко нарушая международное право, Российская Федерация похищает энергетические и рыбные ресурсы, которые принадлежат Украине и ее народу, при этом среди прочего наносит физический вред украинским рыбакам, блокирует заход судов в украинские порты в связи с незаконным строительством Керченского моста", – сообщили в МИД Украины.