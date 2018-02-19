В Ираке джихадисты напали на отряд шиитской милиции – десятки убитых

Вооружённый отряд террористической группировки "Исламское государство" устроил засаду иракским ополченцам. По сообщению официальных иракских источников, были убиты 27 человек.

Командование Сил народной мобилизации, в рядах которых воюют подразделения шиитской милиции, заявило, что нападение джихадистов произошло 19 февраля в районе Хавиджа, примерно в трёхстах километрах к северу от Багдада. Милицейский отряд подвергся нападению во время очередного ночного рейда по обеспечению безопасности.

Нападавшие были одеты в армейскую форму, изображая дежурный наряд на ложном контрольно-пропускном пункте, отмечается в заявлении. Бой продолжался не менее двух часов, некоторым из милиционеров удалось спастись бегством. "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение, сообщило джихадистское агентство Amaq.

Два месяца назад иракские власти провозгласили победу над джихадистами на всей территории Ирака.