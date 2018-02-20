СМИ: спецпрокурор Мюллер изучает финансовые операции зятя Трампа

Спецпрокурор Роберт Мюллер расширил сферу расследования деятельности зятя президента США и его ближайшего советника Джареда Кушнера. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Мюллера в настоящее время интересуют не только политические и финансовые контакты Кушнера с Россией, но и его переговоры с иностранными бизнесменами, в том числе, из Китая и Катара, после победы Трампа на выборах.

Речь идет, в частности, о попытках Кушнера поправить шаткие финансы проекта строительства большого офисного здания на 5-ой авеню в Манхэттене за счет привлечения зарубежного капитала.

Какие конкретно аспекты переговоров вызвали подозрения Мюллера, - неизвестно. Согласно источникам CNN, спецпрокурор пока не запрашивал информации у фирмы Кушнера и не просил о встречах с ее руководителями. В марте 2017 года Кушнер официально прекратил какое-либо участие в этом проекте.

Джаред Кушнер, выступая в Конгрессе, рассказал, что в течение переходного периода между выборами и инаугурацией Трампа встречался "с более чем 50 представителями почти из 20 стран". Одним из его собеседников был Сергей Горьков, председатель российского "Внешэкономбанка" . Кушнер утверждал на слушаниях, что их беседа была посвящена вопросам государственного значения, но российская сторона охарактеризовала ее как "деловой разговор", в котором Кушнер выступал как руководитель строительной фирмы.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. Спецпрокурор Роберт Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.