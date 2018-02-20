ФСИН отказывается освобождать тяжелобольного заключенного

Федеральная служба исполнения наказаний отказывается освобождать заключенного Алексея Богданова, несмотря на диагноз, который по закону препятствует отбыванию наказания. Об этом сообщает "Российская газета".

В тюрьме Богданов перенес операцию на позвоночнике. Он находится в тяжелом состоянии, не может стоять и сидеть. Медицинская комиссия в ноябре поставила диагноз "полинейропатия". Это заболевание входит в перечень диагнозов на "актировку" – освобождение по болезни. В начале декабря суд должен был принять решение по этому вопросу, однако за два дня до судебного заседания Богданова перевели в другое исправительное учреждение, а документы отправили в другой суд.

Комиссия ФСИН рассмотрела диагноз Богданова и пришла к выводу, что заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, у него нет. По данным издания, всё дело в одной букве в написании названия одного и того же заболевания. В списке заболеваний, с которыми нельзя отбывать наказание, есть "полиневропатия", а у Богданова – "полинейропатия".

Адвокат Богданова обжаловала медицинское заключение комиссии ФСИН. Следующее судебное заседание, на котором будет рассматриваться вопрос освобождения Богданова, должно состояться в начале марта.

По данным правозащитников, в настоящее время в России в местах лишения свободы находятся более 400 тысяч человек, страдающих различными заболеваниями. Исходя из того, что в стране всего около 650 тысяч заключенных, здоровы из них меньше половины.