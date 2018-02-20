Порошенко обратился к гражданам в связи с Днем героев "Небесной сотни"

Президент Украины Петр Порошенко в своем обращении к украинскому народу в связи с отмечаемым в стране Днем героев "Небесной сотни" подчеркивает важность развития демократических институтов в стране и укрепления Вооруженных сил.

"День героев "Небесной сотни" – это день памяти наших отважных соотечественников, которые ценой собственной жизни дали возможность Украине быть независимым, демократическим, открытым миру государством, а всем нам – возможность самим создавать свое будущее", – говорится в обращении Порошенко, обнародованном на сайте главы государства во вторник утром.

Государственный департамент США сделал заявление в связи с четвертой годовщиной драматических событий на Украине. В нем говорится, что "четыре года назад украинцы из всех слоев общества и всех регионов страны объединились на ентральной площади Киева, чтобы потребовать от правительства признания выбора граждан Украины вступить в Европу".

Десятки украинцев отдали свои жизни на Майдане для мечты о лучшей Украине, напоминает Хизер Нойерт – пресс-секретарь Государственного департамента. "Соединенные Штаты будут и впредь вместе с Украиной, столкнувшейся с продолжающейся российской агрессией, в результате которой погибло более 10 000 человек и потеряли жилье более 1,6 миллиона украинцев", – отмечается в заявлении.

На Украине "Небесной сотней" называют гражданских активистов, погибших во время противостояния в йцентре Киева в феврале 2014 года, в основном от пуль снайперов. В частности, 20 февраля погибло более 40 человек.

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