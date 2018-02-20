Горбыль против террористов. Как прославить псковский забор

Забор из горбыля вокруг школы, который строили семь лет и торжественно открыли, перерезав красную ленточку, прославил поселок Пушкинские Горы Псковской области на всю страну. Фотографии с церемонии вызвали ажиотаж в социальных сетях. Сюжеты о заборе-долгострое из горбыля показали на федеральных каналах.

Ограждение установили местные спонсоры и сотрудники школы, так как областное правительство на протяжении семи лет не могло выделить деньги на забор, а районная прокуратура требовала, чтобы у школы-интерната появилась ограда. Корреспондент Радио Свобода навестил Пушкинские Горы, чтобы своими глазами увидеть, что же там такое нагородили.

“Стройка века” в Пушкинских Горах закончилась 13 февраля, ровно в середине Пушкинского театрального фестиваля, который ежегодно проходит в Пскове. Забор из горбыля украсил самый центр поселка – от школы-интерната до могилы Пушкина, главного туристического объекта в поселке, минутах в десяти пешим ходом. Пропустить новую достопримечательность невозможно: территория школы занимает три гектара, ограждение получилось 830 метров длиной.

Впрочем, если бы не торжественное открытие с красной ленточкой и благодарственные грамоты, забор мог бы и не войти в историю: зимой в Пушкинском заповеднике туристов немного.

Мы понимаем, что это не совсем правильный забор, и мы это понимали, когда строили

– Я уже говорил везде, что это временная, вынужденная мера, – оправдывается теперь директор школы-интерната Аркадий Васильев. – Я бы не называл это строительство иначе как выполнением требований судебных приставов теми возможностями, которые были у нас на данный момент. Мы понимаем, что это не совсем правильный забор, и мы это понимали, когда строили. Поэтому он временный, и я думаю, что месяца через два-три появится хороший, правильный забор.

Руководство Пушкиногорской санаторной школы-интерната установило забор вокруг образовательного учреждения без согласования с управлением образования, а материалы и конструкция “не соответствуют требованиям безопасности”, – такой комментарий дал прессе начальник Управления образования Александр Седунов в понедельник, 19 февраля. Начальство подчеркивает, что забор из горбыля появился исключительно по воле директора учреждения. Но это совсем не так.

​Бюджет и терроризм

Когда Васильев говорит про “вынужденную меру”, он не лукавит. 22 декабря 2017 года к нему пришли судебные приставы и предъявили требование: за месяц поставить забор или ответить за неисполнение решения суда по всей строгости. Еще в 2011 году Пушкиногорский районный суд удовлетворил иск прокурора района “о понуждении принять меры антитеррористической укрепленности учреждения”. Обеспечивать “антитеррористическую укрепленность” должен забор высотой не менее 1,6 метра по всему периметру школьной территории, как следует из письма Роспотребнадзора, МЧС и Минобрнауки России от 12.03.2008.

В 2011 году денег на строительство забора у школы не было, и суд предоставил отсрочку. На следующий год – снова. Руководство учреждения приводило железные аргументы: финансирование идет целиком из бюджета области, а там эти расходы не учтены, хотя из года в год директор просит выделить средства. Ирония в том, что Аркадий Васильев с 2011 по 2016 год был депутатом Псковского областного собрания по списку “Единой России”. И волей-неволей пять лет голосовал за бюджет, в котором не было строки на забор для его школы.

Отсрочку исполнения судебного решения Пушкиногорской школе-интернату предоставляли шесть раз. Но в 2017 году в очередной отсрочке было отказано, и судебные приставы получили исполнительный лист. Надо было что-то срочно придумать.

Пушкиногорская санаторная школа-интернат существует с 1965 года, здесь живут и учатся дети, которые находятся в группе риска по туберкулезу. Забора вокруг никогда не было – школьная территория плавно переходит в целебный хвойный лес. Ограждение должно было охватить и школьный стадион, и молодой яблоневый сад, заложенный три года назад к юбилею школы.

Идея с горбылем – это гениально. Они выполнили политическую задачу – выцыганили деньги на этот забор

Однако неисполнение судебного решения грозит директору государственного образовательного учреждения штрафом до 200 тысяч рублей, а то и двумя годами лишения свободы. К концу 2017 года стало понятно, что рассчитывать на учредителя нет смысла: если деньги и заложат в бюджет, то с учетом конкурсных процедур забор раньше конца весны не появится. А что еще хуже, средства на борьбу с терроризмом могли быть сразу списаны со счетов школы по другим исполнительным листам. В 2017 году Пушкиногорская школа-интернат проиграла два арбитражных иска “Псковэнергосбыту” – долг за энергоресурсы составлял почти пять миллионов рублей.

Пришлось искать помощь на стороне. Местный предприниматель Геннадий Николаев разрешил школе бесплатно забрать горбыль с его лесопилки. Стройматериалы возили несколько дней на школьной "газели". Когда подошло время стройки, с рабочей силой помогла председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова, благо вся школа состоит в профсоюзе. Ульяна Александровна – действующий депутат областного парламента, она, как и Васильев, была избрана в 2011 году, и тоже по списку “Единой России”.

На ставшей мемом фотографии красную ленточку перерезают они вдвоем – Ульяна Михайлова и Аркадий Васильев. Информационную поддержку обеспечил тоже областной совет профсоюзов: по сети разошлись как раз пресс-релизы и фото с официального сайта.

В пресс-службе облсовпрофа теперь говорят, что спровоцировали резонанс вполне сознательно:

– Мы искренне надеемся, что правильная оценка наших действий в обществе поможет многим руководителям учреждений образования или здравоохранения по-новому осмыслить свою исполнительно-управленческую роль в бюджетной сфере и пожестче требовать у собственников учреждений выделения средств, необходимых на ведение уставной деятельности, – говорит Ульяна Михайлова.

Голь на выдумку хитра

Как оказалось, идея построить забор из горбыля себя оправдала: шумиха заставила областное управление образования найти средства на исполнение судебного решения. На момент подготовки публикации Пушкиногорская санаторная школа-интернат получила 2 млн 140 тысяч рублей на “правильный” металлический забор и уже объявила конкурсные процедуры.

– К концу весны мы надеемся, что ограждение будет не из горбыля, как сейчас, а то, которое необходимо, – говорит директор школы Аркадий Васильев.

С долгами за коммунальные ресурсы, по его словам, тоже разобрались:

– Конечно, финансирование в предыдущие годы было лучше, чем сейчас, но основные статьи – зарплаты, питание детей – по крайней мере с начала года мы закрываем. То есть как там будет дальше, я сказать не могу, но пока на данный момент в принципе более-менее стабильная ситуация.

– Идея с горбылем – это гениально. Они выполнили политическую задачу – выцыганили деньги на этот забор, – комментирует историю Лев Шлосберг, депутат Псковского областного собрания от партии “Яблоко”.

В Псковской области никогда целенаправленно и системно не выделялись средства на подобные цели, говорит он.

– Это классический пример того, как государство выставляет стандарты по вопросам федерального ведения и ни рубля не выделяет из федерального бюджета на выполнение этих стандартов. А потом ходит федеральный надзорный орган и выдает предписания, включая штрафы, – говорит Шлосберг.

Это же не загон для скота

Любая сельская или городская школа в регионе, построенная по проекту без забора, может оказаться в такой ситуации, считает депутат. Он приводит в пример Харлапковскую школу в Слопыгино Палкинского района, которую помогал защищать от “оптимизации”. Там тоже прошли через суды, отсрочки и судебных приставов. И "антитеррористический" забор тоже поставили за счет спонсоров.

– У нас была история с горбылем точь-в-точь как в Пушкинских горах, – рассказывает учитель Харлапковской школы Любовь Жильцова. – Нам заместитель главы района так и говорил: поставили бы, мол, столбы, а между ними горбыля накидали. Но мы на это не пошли, это же не загон для скота.

В итоге Харлапковская школа обратилась за помощью к местным предпринимателям. Один подарил сетку, другой – столбы, рамы сварили на месте. Установили хороший металлический забор силами трудового коллектива, прибегнув к помощи родственников. Чтобы сэкономить, максимально сократили периметр – пришлось отказаться от школьного сада.

Школы должны бороться с терроризмом самостоятельно, за счет спонсорских денег

Новенький забор, вспоминает Любовь Васильевна, тут же пришли и сфотографировали чиновники районного управления образования, чтобы отчитаться перед приставами, которые уже успели выставить им штраф на 50 тысяч рублей. Самое интересное, что на забор школа просила всего 30 тысяч – их не нашлось в районном бюджете.

– В общем, школы должны у нас бороться с терроризмом самостоятельно или за счет спонсорских денег, – резюмирует нашумевшую историю Лев Шлосберг.