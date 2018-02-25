"За страну советскую!" Артемий Троицкий - с народной лирикой

Хедлайнеры пятьдесят седьмого выпуска программы "​Музыка на Свободе"​ – российские музыканты, под руководством художественной группы "Митьки" некоторое время назад записавшие альбом народных песен времен Второй мировой. Рок-критик Артемий Троицкий вспоминает о празднике защитника Отечества, пусть идеологизированном, но почитаемом в России, и размышляет о том, как избавить патриотическую тему от пошлости и попсовости.

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​Альбом, который я сегодня вам представлю, вышел уже довольно давно, в 2012 году, и называется он "За страну советскую!" Подзаголовок: "Антология песенного народного творчества. 1941– 1945". Выпустила этот альбом петербургская галерея современного искусства Lazarev в кооперации с творческим объединением "Красный матрос". А "Красный матрос", к вашему сведению, это не кто иные, как знаменитые "Митьки". В общем, питерские художники выпустили антологию песенного народного творчества времен войны, причем преимущественно в собственном исполнении. Начнем с записи Алексея Батусова. Алексей Батусов – художник, родился в Саратове, но уже давно живет в Париже. Он исполняет песню, открывающую сборник, по понятным причинам – "22 июня". Большая часть песен антологии "За страну советскую!" – это песни на стихи непрофессиональных авторов, часто положенные на популярные мелодии того времени. В частности, песня "22 июня", как нетрудно догадаться, – это "Синий платочек".

Идея альбома "За страну советскую!" принадлежит Михаилу Сапего, который работал с продюсером Игорем Шушариным. Следующая песня называется "Твоя фотография", и исполняет ее Дмитрий Шагин. Шагин – это и есть всамделишный "Митёк", художник и писатель Владимир Шинкарёв списал своего героя именно с Шагина, обладателя низкого и весьма душевного голоса. В буклете альбома, кстати говоря, рассказывается история каждой из представленных песен; так вот песня "Твоя фотография" записана капитаном Добровольским в марте 1943 года в районе города Севска.

Песни на альбоме "За страну советскую!" собраны не только мужские, солдатские, есть и песни женские. Таисия Краснопевцева исполняет песню "Подруга". Краснопевцева – из Москвы, это довольно известная фолк-певица, участница ансамблей "Веретенца" и "Трио Био". Свой стиль она называет "деревенский романс". Тут тоже нетрудно узнать прототип песни, "Что стоишь, качаясь, красная рябина?". Песню записала Анисимова от Крутовой (имена не приводятся) из села Студенка Поимского района Пензенской области в 1948 году.

На очереди – Александр Леонов, еще один художник-нонконформист из Санкт-Петербурга, из группы "Газоневщина". Он исполняет песню "Воет ветер".

​Ирина Карманова – довольно известная деятельница неофициальной культуры; ник у нее "Карма". Она из Читы – поэтесса, певица, дизайнер, исполнительница романсов. В данном случае исполняет песню "Письмо". Текст сообщен студенткой Загорского учительского института З.М. Рыжковой, с пометкой: "Слышала от бойца-фронтовика Волховского фронта в городе Боровичи. Оригинальная мелодия не сохранилась".

Зато оригинальная мелодия следующей песни очень хорошо известна – это знаменитая "Три танкиста", поет Гавриил Лубнин с текстом "Оля-партизанка". Гавриил Лубнин – замечательный певец-любитель и прекрасный петербургский художник-график, он записал три альбома авторских песен. "Оля-партизанка" была популярна среди навлинских партизанок, познакомившихся с нею в 1942 году по партизанским газетам.

В альбоме "За страну советскую!" участвуют и несколько профессиональных артистов – в частности, это Сергей Чиграков, известный как Чиж из группы "Чиж и компания"; Билли Новик, лидер "Биллис-бэнда"; Михаил Башаков, группа "Конец фильма". Они тоже хорошо поют, но, на мой взгляд, слишком профессионально, так что исконная "народность" в исполнительской манере слегка отлакирована. Единственный профессиональный музыкант, чье исполнение мне показалось аутентичным, – Денис Розов, участник питерских рок-групп Denis Rozov band и "Азимут Р", который на мотив песни "В лесу прифронтовом" поет "Походный вальс". Кстати, это редкий случай, когда известен автор текста: гвардии старший сержант А.Я. Нежич. Песня бытовала в Гвардейском Уманском Краснознаменном ордена Кутузова танковом корпусе.

Альбом "За страну советскую!" достать непросто, в продаже его нет, но через какие-нибудь eBay или Amazon можно попробовать. Очень рекомендую: трогательная и от всего сердца, без халтуры сделанная работа, что ее выгодно отличает от кучи всевозможной пропагандистской дребедени, которая развелась в связи с Великой Победой.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 57):

1. Brandt Brauer Frick (Germany). You Can Buy my Love, LP Joy

2. Les Amazones d'Afrique (Mali/Nigeria/Benin). Desert Storm, LP Republique Amazone

3. The Devil Makes Three (USA). The Angel of Death, LP Redemption and Ruin

4. By The Waterhole (Norway/Germany). The End of it all, LP Two

5. Алексей Батусов (Россия/France). "22 июня...", LP "За страну советскую!"

6. Дмитрий Шагин (Россия). "Твоя фотография", LP "За страну советскую!"

7. Таисия Краснопевцева (Россия). "Подруга", LP "За страну советскую!"

8. Александр Леонов (Россия). "Воет ветер...", LP "За страну советскую!"

9. Ирина "Карма" Карманова (Россия). "Письмо", LP "За страну советскую!"

10. Гавриил Лубнин (Россия). "Оля-партизанка", LP "За страну советскую!"

11. Денис Розов (Россия). "Походный вальс", LP "За страну советскую!"

12. Madam (UK). Night Watch, LP Back to the Sea

13. Tim Burgess & Peter Gordon (UK/USA). Say, LP Same Language, Different Words

14. Banda Nella Nebbia (Poland). Diamond Disco, LP Banda Nella Nebbia