Телеведущая Екатерина Андреева уходит из вечернего "Времени"

Одна из самых популярных новостных программ страны лишилась одной из самых известных ведущих страны: русская служба BBC сообщает, что Екатерина Андреева будет вести "Время" только для Дальнего Востока, а в западных часовых поясах ее сменит Кирилл Клейменов:

"Сегодня программа "Время" начнет выходить из новой студии, оснащенной самыми современными технологиями, которые появятся на отечественном телевидении впервые. Изменения в студии изменят и работу ведущих - теперь они могут не просто сообщать новости, но и взаимодействовать с графикой, перемещаясь по студии. Запуск новой сложнейшей технологии взял на себя шеф новостей Первого канала Кирилл Клейменов, именно он будет вести первые выпуски программы "Время" на европейскую "орбиту", - заявила представитель телеканала Би-би-си.

Екатерина Андреева и Виталий Елисеев, которые сейчас по очереди ведут вечерний выпуск, опробуют новую студию в эфире "на другие часовые пояса", а также выйдут в эфир с субботними выпусками "Времени", добавила она.

Андрей Горянов:

Любимая ведущая Путина покидает федеральные экраны. У Екатерины не очень получается работать стоя.

Кирилл Шулика:

Перед выборами нужны более ответственные кадры.

Ольга Ирисова:

Перемен требует сердце Эрнста. Начал с Андреевой, так, глядишь, зрители и к смене Путина подготовятся)

Олег Кашин:

Ушла Андреева, уйдет и Путин!