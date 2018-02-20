Посол США в Грузии призвал "ясно сформулировать прозападный курс"

Посол США в Грузии Йен Келли призвал грузинские власти четко сформулировать "смысл прозападной ориентации страны". Выступая на открытии цикла учебных программ по стратегическим коммуникациям, посол США призвал правительство Грузии действовать как единая команда при проведении прозападной политики и сформулировать четкое, единое послание, чтобы смысл "прозападного направления" развития был понятен населению.

Выступая на открытии цикла учебных программ по стратегическим коммуникациям, посол Йен Келли заявил, что Грузия должна выработать стратегический план по коммуникациям как внутри страны, так и за рубежом. "В наших интересах, чтобы вы всё больше и больше сближались с Западом, а в конечном счете вступили в НАТО и ЕС. Но для этого необходима поддержка общества", – напомнил посол и призвал правительство "сформулировать четкое послание народу, чтобы он понимал, почему его интересам соответствует интеграция именно в западное, а не в северное сообщество". Под "северным сообществом", судя по всему, американский дипломат имел в виду интеграционные процессы, инициированные Россией.

Келли отметил, что четкость этого послания очень важна для того, чтобы народ понимал его смысл. "Вы должны действовать по принципу "Одна команда, одна миссия, единое послание". Это важно, поскольку именно вы должны определять повестку дня для своей страны", – отметил посол США, предупредив, что если грузинские власти и элиты не смогут сформулировать для народа такое послание и его смысл, то "их кое-кто определит на северном направлении или профинансирует вредные силы для выстраивания иной истории в грузинском обществе, не соответствующей интересам Грузии".