В Сирии верные Асаду отряды вошли в Африн, контролируемый курдами

Сирийское государственное телевидение показало репортаж о вступлении в Африн проправительственных войск. Регион Африн на севере Сирии контролируется курдскими отрядами. В репортаже говорится, что действия войск, верных Асаду, направлены на борьбу с турецкой армией, воюющей в Африне против курдов.

Как сообщает агентство Reuters, сирийские подразделения в камуфляже демонстрируют государственные флаги, солдаты размахивают оружием. Кадры сняты во время пересечения разделительной линии у контрольно-пропускного пункта с эмблемой "курдских сил безопасности".

Сирийское правительственное агентство SANA обвинило турецкие войска в обстреле территории в районе КПП, через который в Африн въезжали отряды, лояльные президенту Башару Асаду.