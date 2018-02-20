Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Сирии верные Асаду отряды вошли в Африн, контролируемый курдами

Эпизод боевых действий в Африне, 19 февраля 2018

Сирийское государственное телевидение показало репортаж о вступлении в Африн проправительственных войск. Регион Африн на севере Сирии контролируется курдскими отрядами. В репортаже говорится, что действия войск, верных Асаду, направлены на борьбу с турецкой армией, воюющей в Африне против курдов.

Как сообщает агентство Reuters, сирийские подразделения в камуфляже демонстрируют государственные флаги, солдаты размахивают оружием. Кадры сняты во время пересечения разделительной линии у контрольно-пропускного пункта с эмблемой "курдских сил безопасности".

Сирийское правительственное агентство SANA обвинило турецкие войска в обстреле территории в районе КПП, через который в Африн въезжали отряды, лояльные президенту Башару Асаду.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG