Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. По словам Порошенко, Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Глава государства подчеркнул, что закон является рамочным и требует дальнейшего законодательного обеспечения.

В тексте закона говорится о незаконности действий вооруженных сил России и других вооруженных формирований, а любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным и не создает правовых последствий.

Согласно документу, Россия признается страной-агрессором, а это значит, что ответственность за нарушение прав и свобод человека на оккупированных территориях Украина возлагает на страну-агрессора, то есть на Российскую Федерацию, сообщают украинские СМИ.