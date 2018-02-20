"Семь мужчин – бесплодие": как в Чувашии министр женщин поучал

Герой дня в Сети сегодня – министр здравоохранения Республики Чувашия Владимир Викторов. В докладе на мероприятии по подведению итогов развития Новочебоксарска за 2017 год в понедельник он сделал открытие в биологии:

"Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин – значит, сто процентов бесплодие".

Крылатая фраза прозвучала, как сообщает сайт "Правда ПФО", в большом зале администрации города на мероприятии с участием более 200 человек, в том числе и главы Чувашии Михаила Игнатьева. "Правда ПФО" располагает аудиозаписью слов министра, который впоследствии сделал еще такую ремарку:

"Это для информации этот факт. Интересная тема, да? Сразу все оживились. Так что задумайтесь".

После скандала с одобрением телегонии со стороны детского омбудсмена Анны Кузнецовой это второе громкое (и да – совершенно антинаучное) высказывание высокопоставленного чиновника о влиянии числа половых партнеров женщины на ее будущее потомство. В то время как Кузнецова от телегонии открестилась, Викторов свое высказывание о семи мужчинах пока не комментировал. "Новая газета" попыталась было выяснить, с чем было связано высказывание Викторова, но в пресс-службе министерства об этом ничего не знают. Пришлось включить фантазию пользователям Сети – развеять недоумение, вызванное словами министра, оказалось не так-то просто.

Вячеслав Мальцев‏

«Министр здравоохранения Чувашии В.Викторов заявил: «Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин — значит, 100% бесплодие». Обычно чиновники бывают вороватые, завистливые, тупые и скучные. А этот не скучный, этот смешной…

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​Даже шутки получаются какими-то грустными.

До шуток ли тут, впрочем?

Дмитрий Гудков

«Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин – значит, сто процентов бесплодие», – сообщил глава Минздрава Чувашии Владимир Викторов.

Тут интересен, конечно, не конкретный чиновник, в будущем нобелевский лауреат. Важна система, в которой Минздрав возглавляют вот такие люди. А о детях на федеральном уровне заботятся матушки-телегонушки. А снег в Москве убирает Петр Бирюков, дополнительных характеристик не требующий.

Нужно ли продолжать?

Бывают люди не на своих местах, а бывает, как у нас: когда люди идеально не подходят этому месту. То есть с точностью до наоборот – и при этом так там сидят, что не выковырять.

И если по одной капле можно судить о море, то по одному главе Минздрава – о всей системе власти в стране, вплоть до той самой головы, с которой гниет рыба.

Путин же идеально не подходит – просто образцово. Кто мог бы хуже него управлять Россией? При ком бы еще могли расцвести вот эти, которые «бесплодие после семи партнеров», которые «ихтамнет», у которых ракеты плавают, а не летают, зарплаты падают, а не растут, страна идет не в будущее, а в прошлое?