В Восточной Гуте продолжаются обстрелы и бомбардировки

Эскалация вооруженной борьбы за осажденный сирийский анклав Восточная Гута может стать повторением битвы за Алеппо – второго по значению города Сирии, пережившего многомесячные бои в конце 2016 года. Такую оценку ситуации высказал агентству Reuters спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Сирийские вооружённые силы продолжают бомбардировки Восточной Гуты, пригорода Дамаска, подконтрольного повстанцам. За несколько дней авиаударов там погибли не менее двухсот человек, 60 из них — дети. Об этом сообщает RFI со ссылкой на сирийские правозащитные источники.

По данным Сирийского центра мониторинга нарушений прав человека, базирующегося в Великобритании, в воскресенье в Гуте погибли 17 человек, в понедельник — 127, во вторник — около пятидесяти. Среди погибших — десятки детей.

Корреспондент агентства AFP сообщил, что жители Гуты прячутся в подвалах, сотни раненых собираются у медицинских пунктов в ожидании врачебной помощи, в импровизированных операционных палатах непрерывно работают хирурги.

По данным ООН в окружённой Гуте остаются блокированными около 400 тысяч человек. Во вторник появились сообщения о начале наземных боевых действий сирийской армии на подступах к Восточной Гуте.

В начале февраля правительственные силы уже бомбили Гуту в течение пяти дней. Тогда, по словам активистов, погибли около 250 мирных жителей, сотни получили ранения.

Восточная Гута — одна из так называемых "зон деэскалации" в Сирии, где действует режим прекращения огня. Об этом участники конфликта договорились весной прошлого года на переговорах в Астане, которые проходили под патронажем России.