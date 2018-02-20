ВC США отклонил иск против "периода ожидания" при покупке оружия

Верховный суд США во вторник отклонил иск против введённого в Калифорнии правила о 10-дневном периоде ожидания при покупке оружия. Это правило служит для предотвращения импульсивного насилия и самоубийства. Решение суда отражает его нежелание включиться в споры о контроле над оборотом оружия, отмечается в публикации "Голоса Америки". Проблема вновь обострилась в результате нескольких последних трагических инцидентов с массовой стрельбой. Последний из них произошёл 14 февраля в школе во Флориде – погибли 17 человек.

Один из самых убежденных консерваторов в Верховном суде, судья Кларенс Томас, не согласился с решением коллег отказаться рассматривать дело и обвинил их в неуважении гарантированного Конституцией права на оружие.

Судьи также отказались рассмотреть другое дело об оружии. Национальная стрелковая ассоциация попыталась оспорить отказ Калифорнии снизить пошлины на продажу оружия, выделив часть этих средств на борьбу с нелегальным оружием.

Организации, выступающие в защиту права на оружие, и владельцы оружия, попытавшиеся оспорить правило о периоде ожидания, настаивали, что оно нарушает их право на владение оружием, гарантированное Второй поправкой к Конституции.

Согласно данным Юридического центра Гиффордса по предотвращению вооруженного насилия, период ожидания предусмотрен законодательством штатов Калифорния, Гавайи, Род-Айленд, Иллинойс, Миннесота, Флорида, Айова, Мэриленд и Нью-Джерси, а также округа Колумбия. Длительность ожидания и типы оружия, на которое распространяются эти правила, варьируются от штата к штату.