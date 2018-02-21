Убиты в Восточной Гуте. Андрей Остальский – о "деэскалации"

Выложенные в ряд на бетонном полу детские трупы в белых саванах, отчаянно бегущий с раненым младенцем на руках спасатель, руины домов, полуразрушенные больничные здания… Это свежие сюжеты видео и фоторепортажей из пригорода Дамаска, Воcточной Гуты.

Смотреть тяжело… Но можно ведь и не смотреть. Или, по крайней мере, не слишком концентрироваться на этих ужасах. Человек ко всему привыкает. Читательница британской газеты Daily Mirror пишет: "Такие фотографии меня больше не шокируют. А ведь несколько лет назад подобные сцены преследовали бы меня несколько недель". И это – типичное высказывание. Корреспондент той же газеты сообщает, что за одну только ночь, с понедельника на вторник, в Восточной Гуте были убиты более ста человек, в том числе почти два десятка детей. Еще триста человек были ранены. Бомбы и снаряды обрушились на жилые дома, больницы, на роддом, на пекарни.

Специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура считает, что Восточная Гута может стать "вторым Алеппо". Однако хорошо знакомый с ситуацией обозреватель газеты Guardian находит другое сравнение: с печально знаменитым боснийским городом Сребреница, где в 1995 году был совершен самый ужасный акт геноцида в Европе со времен Второй мировой войны, перебиты более восьми тысяч безоружных мусульман. "Точно так же, как это было в Сребренице в 1995 году, Восточная Гута находится в многолетней блокаде… Так же, как там, снабжение продовольствием, медикаментами и другими видами помощи населению перекрыто. В 1993 году ООН провозгласила Сребреницу "безопасной зоной", а Восточную Гуту в прошлом году Россия объявила "зоной деэскалации". Как и в Боснии, никто не попытался защитить гражданское население, когда войска правящего режима начали наступление… Правительственные войска и поддерживающие их российские силы безнаказанно бомбят и наносят артиллерийские удары, приносящие ужасный урон", – пишет журналист.

На глазах всего мира совершается военное преступление, но мир стыдливо отводит глаза. Это, без сомнения, позор и для ООН, выступающей в роли бессильного, жалкого просителя. Представители международного сообщества умоляли проасадовскую коалицию смягчить блокаду, пропустить в жилые кварталы грузы продуктов и лекарств, позволить спасти людей от голода, но эти мольбы были проигнорированы. Позор и для стран Запада, похоже, всерьез озабоченных только задачей уничтожения террористического "Исламского государства" и ограничивающихся осуждением массового уничтожения мирных жителей.

Но особую ответственность должна нести Россия. Даже если российские солдаты, военные советники, бойцы так называемых частных военных компаний напрямую не участвуют в уничтожении Восточной Гуты, то все равно людей убивает российское оружие, селения бомбят обученные в России летчики. И главное: если бы не массированная российская поддержка, то никакого режима Асада уже несколько лет не было бы и в помине. Внутренняя динамика перемен, соотношение сил в сирийском обществе определили неизбежность поражения власти меньшинства над большинством, которое больше не хотело терпеть тиранию. К 2014 году крах режима Асада стал неизбежен, его спасли только российское военное вмешательство и поддержка Ирана. Российские военно-космические силы и ракетные установки стали выполнять роль авиации и артиллерии Башара Асада, а подготовленные Ираном отряды "Хезболлы" и других шиитских формирований стали его ударной сухопутной армией.

Дамаск объясняет свои действия борьбой с террористами, в частности, с джихадистской организацией "Джабхат ан-Нусра". Москва и Тегеран дружно повторяют за ним этот тезис. Но в районе Восточной Гуты действует широкая коалиция, в которую входят десятки разрозненных суннитских отрядов. Главенствующую роль в ней играет "Джейш-аль-ислам", которую специально в противовес "Джабхат ан-Нусре" создала Саудовская Аравия. Да, это исламисты, стремящиеся к установлению шариатского государства в Сирии, по саудовскому образцу. Но они не имеют никого отношения к всемирному джихаду, они враги и "Аль-Каиды", и "Исламского государства", и всех их последователей. Главное, чего они добиваются, – свержения асадовской диктатуры, вот поэтому-то Дамаск и его покровители идут на столь жестокие способы тотальной войны. Но при чем тогда объявленная Россией "деэскалация", которая вроде бы предполагала перемирие между противоборствующими сторонами? Оно якобы не распространяется на террористические организации джихадистов, но их в Восточной Гуте почти нет, или их крайне мало. Их символическое присутствие используется в качестве предлога для оправдания кровавой бойни, направленной против совсем других людей, от которой в первую очередь страдает мирное население. Военная хитрость, уловка, коварный прием. Дамаск и его союзники держат весь мир за дураков.

Между российскими и американскими военными впервые произошло прямое боестолкновение – тревожная информация даже для тех, кому наплевать на жизни детей из Идлиба и Восточной Гуты

Другая фальшивая "зона дескалации" была объявлена в провинции Идлиб. Там тоже под маркой перемирия идет массированное наступление на оппозиционные силы, там тоже каждый день гибнут мирные жители. В провинции Дейр-эз-Зор неожиданно проявились масштабы участия российских военных в боевых действиях, когда в результате американского контрудара захлебнулось наступление проасадовских сил на позиции курдских подразделений, поддерживаемых США. Правда, погибшие и раненые числятся сотрудниками "ЧВК Вагнера", но это, видимо, тоже лишь маскировка. Бывший боец этой компании Николай С. сказал в интервью "Центру управления расследований": "ЧВК с больших десантных кораблей вместе с техникой не высаживаются. Это самая настоящая армия. Группа выполняет строго задачи, которые ставит российское командование". То есть получается, что между российскими и американскими военными впервые произошло прямое боестолкновение – тревожная информация даже для тех, кому наплевать на жизни детей из Идлиба и Восточной Гуты.

На днях в Иране и в контролируемых "Хезболлой" районах Ливана торжественно отмечали десятилетие гибели одного из главных террористов нашего времени Имада Мугнии, известного под кличкой Гиена. На его счету многие сотни человеческих жизней, причем жизней не только американских, французских и израильских солдат, но и невинных мирных жителей. Например, взорвав Еврейский культурный центр в Буэнос-Айресе, он убил 86 человек. Мугнию иногда называют "шиитским Бен Ладеном", но это сравнение не совсем корректно: тот хоть и был великим злодеем, но по крайней мере не получал патологического удовольствия от убийств и пыток, что как раз отличало Гиену. Среди великого множества его кровавых "подвигов" – захват четырех сотрудников советского посольства в Бейруте в 1985 году и хладнокровное садистское убийство одного из них.

Выступая по тегеранскому телевидению, главный координатор иранских операций в Сирии, командующий подразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, генерал Касем Сулеймани торжественно поклялся отомстить за гибель Мугнии. Лучшей местью за смерть товарища было бы, считает он, полное уничтожение государства Израиль. Сулеймани стоит воспринимать всерьез: он наделен огромной властью и влиянием, отвечает за все секретные операции и теракты, осуществляемые за пределами Ирана. Он представляет могущественные круги исламской республики, считающие уничтожение Израиля и евреев стратегической целью иранской внешней политики. Но в Сирии он – главной координатор действий "Хезболлы" и других шиитских формирований, обеспечивающих, совместно с Россией, выживание асадовского режима. Некоторые даже считают, что реальная власть принадлежит уже ему, а не Асаду, который постепенно превращается в иранскую марионетку. Поклонник террориста и убийцы и сам террорист, Сулеймани теперь по определению – важный союзник России в Сирии. Как гласит известная русская пословица, с кем поведешься, от того и наберешься.

Андрей Остальский – лондонский политический комментатор, востоковед

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