Пхеньян в последний момент отменил встречу с вице-президентом США

Делегация Северной Кореи в последнюю минуту отменила встречу с вице-президентом США Майклом Пенсом, которая должна была состояться 10 февраля вюжнокорейском Пхёнчхане, где проходят Олимпийские игры. Об этом в среду сообщает Reuters. Пенс должен был встретиться с делегацией КНДР, в которую входит сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон. Эта встреча стала бы первым контактом высокопоставленных чиновников администрации президента США Дональда Трампа с Северной Кореей.

Однако Пхеньян отменил встречу после того, как Пенс осудил факты нарушения прав человека в КНДР и объявил о введении новых экономических санкций в отношении Северной Кореи, сообщил глава аппарата вице-президента Ник Айерс.

В Госдепартаменте США заявили, что Пенс хотел использовать встречу, чтобы "вынудить Северную Корею отказаться от своих баллистических ракет и ядерной программы".

12 февраля Пенс заявил, что США намерены ввести новые и "самые жесткие" санкции в отношении КНДР, чтобы вынудить ее отказаться от разработки ядерного оружия.