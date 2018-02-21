"Дать пинка библиотекарям". Реновация петербургской Публички

Будущее Публичной библиотеки снова под угрозой. В феврале концепцию ее развития утвердили на заседании выездной коллегии Министерства культуры во главе с Владимиром Мединским. Специалисты считают, что эта концепция погубит библиотеку, с заявлением против планов министерства выступил Петербургский ПЕН-Клуб, с открытым письмом – Общественный комитет спасения Российской национальной библиотеки.

О планах слияния двух крупнейших библиотек страны – Российской государственной библиотеки (Бывшей Ленинской) в Москве и Российской национальной (бывшей Публичной) в Петербурге – стало известно в январе прошлого года. Тогда против этой идеи дружно выступили сотрудники библиотеки и общественность, в результате уволенного за критику планов начальства главного библиографа Публички Татьяну Шумилову восстановили на работе, а директор обеих библиотек Александр Вислый заверил, что о слиянии РГБ и РНБ речи не идет.

Но, как оказалось, праздновать победу было рано. Хотя на совещание, прошедшее 9 февраля, никого из критиков концепции развития библиотеки не позвали, те, кто следили за ходом выездной коллегии, заподозрили, что планы по слиянию библиотек остались в силе, просто теперь про них не говорят вслух. Кроме того людей возмутил проект реконструкции исторического здания Публичной библиотеки, намерение вывезти из него часть книг и устраивать там различные мероприятия с целью заработка денег.

Во время заседания выездной комиссии Министерства культуры Владимир Мединский заявил:

– Я могу привести примеры нескольких московских коммерческих компаний, которые успешно организуют платные лекции писателей, продавая на них билеты по 3–5 тысяч рублей. При этом арендуют коммерческие помещения. Почему это не происходит в стенах библиотек с пользой для библиотек, я не понимаю. Я не знаю, какого пинка нужно дать руководителям наших библиотек. Что, помешает науке встреча с писателем?

Общественный комитет спасения Российской национальной библиотеки обвинил министра культуры Мединского в полной некомпетентности. В открытом письме Комитета Владимиру Путину говорится:

"Борьбу против преступных планов по "реконструкции" исторических зданий РНБ (фактически их разрушению, ибо эти здания – памятники архитектуры и любая их реконструкция незаконна), а также по их зачистке от большей части хранящихся в них книг <…> более года вел не только наш общественный комитет, но все люди, для которых интересы российской культуры – не пустой бюрократический звук. Против планов, озвученных ставленником Мединского – директором РНБ А.И. Вислым, решительно высказались многие деятели культуры, в том числе писатель Даниил Гранин. По сути, призыв к власти и обществу спасти Публичную библиотеку от гибели стал его духовным завещанием".

Речь идет об освоении сотен миллионов рублей

Заканчивается это письмо так: "Если Вы, г-н Путин, не остановите распоясавшегося главу Минкульта, вознамерившегося фактически уничтожить Российскую национальную библиотеку, мы оставляем за собой право призвать петербуржцев и всех россиян не голосовать за Вас как за кандидата в президенты РФ 18 марта 2018 года". Среди подписавших письмо – историк Даниил Коцюбинский:

– Основная проблема не устранена с прошлого года – продолжаются попытки не мытьем, так катаньем выкинуть часть книг из корпусов главного здания в здания новой очереди на Московском проспекте, которые изначально строились для новых поступлений. При этом речь идет об освоении сотен миллионов рублей – имеется в виду, что потом библиотека будет зарабатывать деньги, устраивая на освободившихся площадях детские утренники, банковские презентации и прочую голубую муть.

Я вижу в основе этого бюрократически-освоительную философию, желание начальства освоить большие средства, раскурочив для этого Публичную библиотеку. Ведь что такое эвакуация миллионов книг с тех полок, которые специально для них строились, из зданий, куда они вросли? Это катастрофа – и еще неизвестно, с какими потерями будут осуществлены все эти перемещения. А самое главное – куда же тогда завозить новые поступления? Сейчас заговорили о третьей очереди библиотеки – но ведь пока ее нет и в проекте, а книги начнут выбрасывать уже через полгода, если не удастся остановить этот безумный план. Так что надо продолжать сопротивление.

Электронные технологии в наших библиотеках находятся на неандертальском уровне

После выездного заседания Министерства культуры стало окончательно ясно, что за всем этим стоит министр культуры Мединский, а не его ставленник, директор библиотеки Вислый: именно Мединский агитировал за преобразования, за коммерциализацию, проведение в библиотеке не очень библиотечных мероприятий. Так что надо не позволить чиновникам осуществить план по убийству РНБ. Я уже не говорю об архитектурной составляющей: в проекте записано "реставрация", но Вислый в своем выступлении все время повторял слово "реконструкция". А это вообще незаконно – памятник архитектуры можно только реставрировать. Но они собираются там какие-то двери прорубать, что-то ломать и строить, то есть нанести городу огромный урон.

Этим людям надо попросить у нас прощения и тихо покинуть свои посты

И еще они все время говорят о создании единой электронной библиотеки на базе РГБ и РНБ – но за последние 20 лет, например, в газетном зале невероятно ухудшилась именно электронная составляющая – да и чисто библиотечная тоже! Газеты через одну не выдают из-за ветхости, нормальных копий нет, потому что нет нормального сканера! Многих газет, которые есть в РГБ, у нас нет – а что мешает сделать электронные копии и прислать сюда? Какие еще нужны доказательства того, что эти руководители не способны переходить к электронному форматирования книг, журналов, газет и прочих изданий РГБ и РНБ? Я вижу, что они готовы тратить деньги для своего удовольствия, но не для решения реальных библиотечных проблем. Ведь именно новые электронные технологии в наших библиотеках находятся на неандертальском уровне, и в этой ситуации тратить сотни миллионов рублей на реконструкции и перевозки книг – это просто преступление. Этим людям надо попросить у нас прощения и тихо покинуть свои посты. Мы написали письмо Путину – мы считаем, что власть должна понять, что репутационные потери от деятельности ее назначенцев выше, чем те радости, которые эти назначенцы своими действиями приносят. И мы выполним обещание – если никаких действий в отношении Мединского со стороны Путина не последует, мы будем призывать граждан за него не голосовать, – говорит Даниил Кацюбинский.

Главный библиограф Российской национальной библиотеки Татьяна Шумилова никогда не обольщалась заверениями директора РНБ Александра Вислого и министра культуры Владимира Мединского о том, что планов по слиянию двух библиотек нет.

Наша публика не в состоянии много платить, это не Москва

– С самого начала раздавались голоса, что не надо расслабляться и радоваться раньше времени. И правда: тот, кто может отменить проект, его никогда не отменит. Проект вывешен на сайте, и формально шло его обсуждение, но ни меня, ни тех коллег, которых я знаю, на него не приглашали. Проект обсуждался в Законодательном собрании – и там его тоже сильно раскритиковали. И сейчас делают вид, будто никаких обсуждений не было, ни разговоров о культурном наследии, об архитектуре, ни ответов из КГИОП о том, что у них нет никаких заявок на подготовку проектной документации: все равно планируют делать еще один вход с Садовой улицы и какой-то атриум.

– А как вы относитесь к идее Мединского проводить в библиотеке встречи с писателями, как в Москве, с билетами по 3–5 тысяч рублей?

– У нас публика другая. Даже когда приезжают московские театры, люди среднего достатка не готовы покупать билеты в Ленком по 5 тысяч рублей, даже зная, что театр, может быть, гастролирует здесь раз в год. А те люди, которые могут платить такие деньги за культурно-массовые мероприятия, не нуждаются во встречах с писателями. У нас всю жизнь всякие лектории, кинопоказы – того же Сокурова – шли за копейки, наша публика не в состоянии много платить, это не Москва. Министр, может быть, не знает, какие зарплаты в городе, какие расходы и что люди могут себе позволить. И потом, у нас тоже проходят встречи с писателями, актерами – и есть те, кто приходят на них с улицы, а есть читатели, которые вошли по читательскому билету. На такие мероприятия вход свободный. А главное – учреждения науки, культуры и образования – не коммерческие, а бюджетные, они заведомо не могут таким путем зарабатывать деньги, и этих денег заведомо не будет достаточно для каких-то больших вложений.

Легендарный библиограф Публичной библиотеки Никита Елисеев замечает, что вишенкой на торте в визите Мединского можно считать то, что ради министра библиотеку просто закрыли на санитарный день.

– У меня был выходной, но некоторых сотрудников даже, говорят, отправляли на экскурсии в музеи – только бы не мельтешили в библиотеке. Чтобы барин был один – и другие начальники, которые по отношению к нему тоже холопы. Мединский нас ничем не удивил, вел себя по-хамски, предлагал нелепые способы решения финансовых проблем библиотеки, например, проводить платные встречи с писателями по билетам за 3–5 тысяч. У нас есть один писатель, который соберет такой зал за эти деньги, – это Дмитрий Быков, но вряд ли Мединский захочет, чтобы Быков выступал у нас в Публичке. Сама постановка вопроса дикая – она показывает, что человек, отвечающий за культуру, не понимает, что такое культура. Это, как и здравоохранение, как образование, долгосрочная инвестиция, здесь государство тратит, а не зарабатывает. А зарабатывают на стриптиз-барах – да, вот там за вход можно по 3 тысячи брать. Но самое печальное – что та самая концепция развития библиотеки, что справедливо раскритикована и профессионалами, и Законодательным собранием, была одобрена Мединским. А еще печальнее то, что богатая мысль директора Вислого о вывозе книг и каталогов из старого здания нашла одобрение у начальства. Это лишний раз доказывает, что во главе всех ветвей власти стоят абсолютные непрофессионалы. Дело не в том, какие у них взгляды, а в том, что они не умеют работать, не умеют руководить. А насчет старого здания – я думаю, что небезосновательно предположение Михаила Золотоносова о том, что возможен его рейдерский захват. Все это, конечно, совершенное безобразие – начиная с тона, которым Мединский разговаривает с людьми, начиная с уже знаменитой фразы о том, какого пинка еще дать библиотекарям, чтобы они зарабатывали деньги, и кончая согласием на разрушение библиотек. Но касательно пинка – это же показывает, в каком тоне общаются между собой наши начальнички, он же просто ретранслирует эту манеру общения.

Заявление в защиту Российской национальной библиотеки написал и Петербургский ПЕН-Клуб. Член его исполкома писательница Наталия Соколовская считает, что петербургская Публичка в опасности – и с точки зрения сохранения книг, и с точки зрения сохранения культурного наследия.

– Наш город стоит перед угрозой потери Публичной библиотеки – городского и общенационального достояния. Риторика Мединского отвратительная – он не уважает людей, презирает их, позволяет себе хамские выпады против профессионального сообщества, и непонятно, почему такой человек должен иметь отношение к культуре в целом и к нашим библиотекам в частности. Вообще-то невероятно смешно – москвичи в панике и страхе, как бы Мединского не назначили ректором Московского университета, а мы боимся, как бы он не возглавил этот монстр из двух объединенных библиотек. Хочется, чтобы эта макабрическая фигура современности окончательно превратилась в фарсовую и исчезла с нашего горизонта.

Ранее Петербургский ПЕН-Клуб уже призывал снять с повестки дня вопрос о "слиянии" двух крупнейших российских библиотек, провести широкое общественного обсуждения проблемы и прислушаться к мнению экспертного сообщества. Новое заявление Петербургского ПЕН-Клуба заканчивается так: "Мы призываем петербуржцев и всех россиян, кому не безразличны судьбы российской культуры – одним из символов которой является петербургская Публичка, – встать на ее защиту".

Писатель и журналист Михаил Золотоносов тоже возмущен итогами выездной коллегии Министерства культуры. Он не отказывается от своей гипотезы о возможном рейдерском захвате исторического здания библиотеки и поясняет, что она была вызвана неоднократными заявлениями директора РНБ Александра Вислого о желании весь русский фонд переправить во вторую очередь нового здания библиотеки на Московском проспекте.

– Они говорили, что здесь надо все музеефицировать, развесить портреты и устроить в бывшей библиотеке музей в память о бывшей библиотеке. Эта идея всем очень понравилась, но сейчас на выездной коллегии министерства этот план по вывозу русского фонда в полном объеме не нашел подтверждения. Я смотрел трансляцию заседания – Вислый говорил нервно, осторожно и крайне тщательно фильтровал базар. Принятый ими вариант концепции гораздо короче первоначального проекта, и он написан так обтекаемо, что понять что-то в судьбе русского фонда невозможно. Например, там есть фраза о неделимости русского фонда – что это значит? Непонятно: может, как раз то, что все надо вывезти на Московский проспект, а может, имеется в виду то, что лежит здесь, в старом здании. Между прочим, вторая очередь до сих пор не принята – говорят, что там текут батареи, и установить температурно-влажностный режим вообще нельзя. Так вот, площадь там 42 000 квадратных метров, то есть прибавка к площадям хранения Публички – 40%. И Вислый сказал, что после того как туда будут свезены книги из нескольких освобождаемых зданий, разбросанных по всему городу, там останется места на 15 лет – для заполнении обязательными экземплярами. Но если они собираются перевезти туда книги из главных зданий, то там не то что на 15 лет – там, может, и на один-то год места не хватит! Но четко и ясно про эти планы никто не сказал. То есть результаты выездной коллегии следующие: из принятой якобы концепции неясно вообще ничего. Концепцию приняли без обсуждения – кроме одного момента: министр жестко требовал внебюджетных поступлений. Вот и все, что соответствует уровню Мединского – давай зарабатывай деньги любой ценой. То есть министр в силу своей исключительной дремучести оценивает работу Российской национальной библиотеки по количеству денег, которые она может заработать. Это как если бы он пришел в школу, увидел 10-классниц и сказал: вот тут у вас сидят барышни на выданье, отправьте их на панель, почему они ничего не зарабатывают, а вы еще требуете на школу денег из бюджета. Министр расписался в полном непонимании ни проблем, стоящих перед библиотекой, ни альтернатив развития – да его это и не интересует, интересует одно – как бы с них еще поиметь денег. Отсюда и идеи с реконструкциями-реставрациями: строительные работы всегда сулят некие дополнительные доходы – может, они про них мечтают. Как показывают коррупционные дела, строительство всегда связано с откатами, коррупцией, воровством – не знаю, возможно, они хотят идти по следам тех, кем уже занимается Следственный комитет. Хотя на самом деле старое здание ни в каком ремонте не нуждается, а систему пожаротушения, о которой говорил Вислый, можно установить на потолке, не вынося никаких книг. Но система пожаротушения – это их последняя мечта, под нее хочется то ли книги вывозить, то ли ремонты устраивать – про все это Вислый говорил очень туманно.

– Вы согласны, что авторы идеи слияния двух библиотек не отступили и успокаиваться рано?

Библиотека деградирует, у нее почти нет денег, и все, что там происходит, производит впечатление сумасшедшего дома

– Они не отступили, они научились, как правильно говорить: чтобы не дразнить нас, они больше не говорят про музеефикацию, про депортацию книг. Зато уже после выездной коллегии Вислый дал интервью, в котором рассказал о проекте, состоящем в том, чтобы открыть ворота с Садовой улицы во внутренний двор библиотеки и сделать там еще один вход. Это будет вход в самый старый корпус библиотеки, корпус Соколова, и он исторически там действительно существовал. Туда приезжали кареты, они стояли во дворе, а читатели шли в библиотеку, и этих читателей тогда было 48 человек. Но сейчас этот бывший вход приходится прямо на середину отдела рукописей. То есть когда была организована знаменитая кража из Публички, то похитители входили как раз отсюда. Этим летом Вислый утвердил новые положения о безопасности библиотеки – в связи с террористической угрозой, и там есть очень разумный пункт о том, что внешний контур библиотеки должен исключать возможность проникновения во внутренние дворы. Получается, что теперь Вислый хочет нарушить свой же приказ и обеспечить не только доступ во внутренний двор, откуда можно лезть во все окна, но и пробить новую дверь прямо в отдел рукописей. А ведь новый вход – это новая система контроля, новый гардероб, новый пост охраны, то есть, помимо строительных работ, колоссальные текущие расходы. А для чего? Что, в библиотеку не зайти, что ли? Или он думает, что туда будут забредать случайные люди с Садовой, надравшись в ресторане "Метрополь"? Это безумная затея, а цель, если разобраться, одна – потратить деньги, в данном случае на строительные работы. Под видом восстановления входа, существовавшего в начале XIX века. То есть мы хотим подогнать библиотеку к 48 читателям и тому виду, который она имела, допустим, в 1830 году. Но это же бред! Да, тогда там была масса бюстов, картин, функции библиотеки и музея сочетались, но за 200 лет они разошлись – и вдруг сейчас создавать музей – из чего? Где эти портреты, картины, люстры, камины – ничего нет! Историческое пространство Императорской публичной библиотеки будет наполнено подделками и муляжами. Этот бред хорош только для одного – чтобы истратить деньги. Библиотека деградирует, у нее почти нет денег, и все, что там происходит, производит впечатление сумасшедшего дома.

В заключение Михаил Золотоносов делает предположение, что в связи с выборами президента Российской Федерации Мединский как министр культуры исчезнет, а вслед за ним исчезнет директор РНБ Вислый, и вся картина будет рисоваться уже другими людьми и, возможно, по другим проектам.