Суд в Херсоне арестовал украинское судно, поставлявшее руду в Крым

Суд в Херсоне арестовал украинское судно, которое подозревают в поставках руды в аннексированный Крым. Об этом сообщил представитель украинской Генпрокуратуры Андрей Лысенко. По его словам, это уже четвертое судно, на которое наложен арест.

17 февраля стало известно, что судно под украинским флагом "Нефтерудовоз 45", подозреваемое в поставках ильменитовой руды в Керченский пролив, вернулось в Херсон. По данным СМИ, единственным предприятием в аннексированном Крыму, которое использует ильменит как сырье, является "Крымский титан" украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Россия аннексировала Крым по результатам референдума в 2014 году, который был проведен вопреки законодательству Украины. Киев и страны Запада считают это нарушением норм международного права. С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов Крыма, гавани полуострова закрыты для международного судоходства.