"Такое невозможно придумать". Дело о насилии над сиротами в Челябинске

В Челябинске полиция и Следственный комитет продолжают расследовать дело о сексуальном насилии, которому подвергались воспитанники расположенной в часе езды от центра города Лазурненской коррекционной школы-интерната для сирот с ограниченными возможностями здоровья. Дело получило ход лишь спустя месяц после того, как приемные родители детей, рассказавших о совершавшемся над ними насилии, сообщили об этом правоохранительным органам. В насильственных действиях подозревают 51-летнего жителя Челябинска, который благодаря щедрым пожертвованиям школе мог получить право посещать детей в "гостевом режиме" и вывозить их за пределы учреждения "на отдых". Полиция разыскивает также нескольких его знакомых, личности которых пока не установлены, в насилии над детьми подозревают нескольких сотрудников школы. В процессе расследования этой истории Радио Свобода удалось узнать еще об одном деле, связанном с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних, которое сейчас в закрытом режиме рассматривается Металлургическим судом Челябинска – его фигурантами были местные чиновники, которые уже после начала суда из подозреваемых и обвиняемых стали свидетелями.

"Никуда не обращайтесь, будем разбираться сами" Родители пострадавших детей и правозащитники уверены, что насилие над детьми не могло происходить без ведома директора школы-интерната или ее воспитанников. Директор школы уже уволена со своего поста, несколько сотрудников интерната отстранены от работы на время следствия. По неподтвержденной информации, у трех воспитателей были проведены обыски, однако никто из них не был задержан. По факту насилия над детьми возбуждено уже два уголовных дела, хотя почти все детали расследования полиция и следствие предпочитают хранить в тайне.

Первое уголовное дело, как сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области, возбуждено по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). Обвиняемым по этому делу, как говорится в сообщении, является 51-летний житель Челябинска. Его имя официально не называется, однако родственники пострадавших детей сообщили Радио Свобода, что речь идет о некоем Сергее Кокорине, владельце большого количества недвижимости в Челябинске, зарабатывавшего на жизнь ее сдачей в аренду. Второе уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ "Халатность", о задержанных в рамках его расследования пока ничего не известно: сообщается лишь о расторжении трудового договора с директором школы-интерната (на сайте учреждения написано, что эту должность занимала Любовь Останина) и отстранении от работы нескольких ее подчиненных. "К нему все ездили". Рассказ одного из воспитанников школы-интерната корреспонденту сайта 74.ru:

Пострадавшими по первому из этих уголовных дел признаны семеро детей в возрасте от 10 до 14 лет – рассказал Радио Свобода адвокат правозащитной организации "Зона права" Андрей Лепехин, который оказывает юридическую поддержку одной из обратившихся в Следственный комитет приемных семей. Еще один ребенок, как стало известно Радио Свобода, также рассказал о совершенном над ним сексуальном насилии, но полиция его пока не опросила. По словам Андрея Лепехина, реальных жертв насилия в Лазурненской школе-интернате могло быть гораздо больше (всего здесь содержатся до 60 детей). "Чтобы вы представляли: это происходило, пока они находились в школе-интернате, затем детей передали под опеку приемным семьям, и какое-то время они пробыли там, пока приемные родители об этом узнали. Они пошли к директору интерната, та сказала им: "Вы никуда не обращайтесь, мы будем сами разбираться". Это вызвало у них подозрения. Они обратились в Следственный комитет, детей всех опросили. Это было в начале февраля. Потом как-то все стихло. Все это время родители не знали, что происходит в расследовании дела. Мы обращались к следствию, говорили, что помимо опроса детей надо провести экспертизы, например психиатрическую, чтобы выяснить, фантазируют дети или нет. "Многие дети до сих пор в интернате, возможно, они не дают показаний, потому что находятся в состоянии зависимости от подозреваемых" Только когда родители обратились в СМИ, стало известно, что возбуждено еще одно уголовное дело по статье "Халатность". Но по нему родителей никто не вызывал, потерпевшими дети по этому делу не признаны. Если показания детей подтвердятся, то скорее всего, таких случаев будет выявлено больше. Ведь это рассказали только те дети, которые уже находятся в приемных семьях. Многие дети до сих пор в интернате, со слов следователя, они ничего не подтверждают, однако, возможно, они не дают показаний, потому что находятся в состоянии зависимости [от подозреваемых]. Есть дети, которые были переведены в другие учреждения, их надо устанавливать и также опрашивать".

​"Разносторонне развивали" Посетителей сайта Лазурненской школы-интерната встречает обращение теперь уже бывшего директора Любови Останиной: "Работа педагогов направлена на разностороннее развитие личности воспитанников. Создание коррекционно-развивающей среды обеспечивает формирование навыков адаптивного поведения учащихся школы-интерната и освоение ими моделей коммуникативного поведения, способствующих их социальной адаптации". Как рассказывает мама одного из приемных детей (имя женщины мы не называем по соображениям безопасности), одна из педагогов вместе со своим сожителем устраивали оргии с детьми прямо в стенах школы. Все дети, как один, описывают части тел своих обидчиков, их половые органы и особые приметы. "У меня волосы дыбом вставали, когда мой сын рассказывал, как его заставляли совершать те или иные действия" "Вы знаете, у меня волосы дыбом вставали, когда мой сын рассказывал о том, как его заставляли совершать те или иные действия, ублажая воспитательницу и ее "мужика", – говорит она. – Такое невозможно придумать, он описал все подробности ее и его тела, можно сказать, все родинки". При беседе, по словам мамы, присутствовала психолог. Она подтвердила, что дети не могли это все выдумать, так же как не могли и сговориться. Экспертиза на соответствие описанных мальчиками анатомических особенностей, как стало известно Радио Свобода, следствием до сих пор не проведена. "Такое исследование в рамках следствия должно проводить государственное Бюро медико-социальной экспертизы, – пояснил Радио Свобода директор независимого Научно-исследовательского института судебной экспертизы "СТЭЛС" Александр Власов. – Также родители вправе обратиться за независимой экспертизой в любую другую компетентную организацию. Нужно смотреть в каждом конкретном случае более детально. Следы сексуального насилия просто так не спрячешь, тем более в отношении ребенка". Потерпевшие семьи пока не знают, какие действия будут предпринимать дальше.