В США умер телепроповедник Билли Грэм, духовный наставник президентов

В США умер телепроповедник Билли Грэм, который был консультантом многих американских политиков и обращался с проповедями к людям всего мира с экрана телевизора. Как сообщил его официальный представитель, Грэм умер в среду в возрасте 99 лет. По словам Джереми Блюма, представителя Ассоциации евангелистов Билли Грэма, он скончался в своем доме в Монреате, Северная Каролина.

Человек большого обаяния со стальными чертами лица и пронзительными голубыми глазами, Грэм был влиятельной личностью. Он расхаживал по сцене, поднимал Библию и объявлял Иисуса Христа единственным решением проблем человечества. Как евангелист-проповедник Грэм имел огромную, возможно, самую массовую аудиторию в истории, когда обращался к миллионам людей лично или посредством телевидения и спутниковых каналов.

Его советами пользовались многие американские президенты от Гарри Трумена до Барака Обамы. В недавнем телесериале "Корона" (о биографии королевы Елизаветы II) он представлен как духовный наставник молодого британского монарха.