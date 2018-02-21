Сайт "МБХ медиа" заблокировали по решению Генпрокуратуры

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "МБХ медиа" на территории России по решению Генеральной прокуратуры. На текущий момент сайт находится в реестре регулятора. "Причины блокировки пока неизвестны. Никаких писем от Роскомнадзора нам не поступало", – подчеркнула главный редактор "МБХ медиа" Вероника Куцылло.

Сайт внесен в реестр сайтов, которые содержат "призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации".

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