Старшим офицерам выдали телефоны российского производства

Министерство обороны России начало выдавать офицерам, имеющим допуск к секретным документам, особо защищенные мобильные телефоны российского производства. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на представителей ведомства.

Мобильный телефон "Атлас", стоимостью 115 тысяч рублей, имеет выход на зашифрованные линии, оснащен криптографической защитой речевой информации и экстренным стиранием ключей шифрования. Телефон работает в обычных сетях GSM с sim-картами "Мегафона" — единственного в России оператора, у которого есть лицензия на шифрованную связь. Новая модель телефона выпускается ограниченной партией — около ста штук в год. При этом сборка производится вручную и занимает около четырех месяцев, пишут "Известия".

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники в Генштабе ВС России сообщал о намерении Минобороны ограничить использование смартфонов, заменив их на простые кнопочные телефоны, чтобы избежать утечек информации. Кроме того в оборонном ведомстве составлены правила пользования интернетом, согласно которым военным рекомендовано перестать использовать соцсети и отключить в телефонах геолокацию.