Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Неизвестный напал на дипмиссию США в Черногории

Полицейские у здания дипмиссии США в Подгорице, 22 февряла 2018 года

На здание посольства США в Черногории совершено нападение. Неизвестный кинул на территорию дипломатической миссии в Подгорице бомбу, после чего подорвал себя. Других пострадавших нет.

Нападение на посольство США в Черногории
Embed
Нападение на посольство США в Черногории

No media source currently available

0:00 0:01:07 0:00
Скачать медиафайл

Нападение произошло ночью. Утром посольство закрылось. Об инциденте проинформировали Госдепартамент США. Полиция рекомендовала местным жителям не приближаться к зданию. Следователи устанавливают мотивы нападавшего.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG