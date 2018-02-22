Неизвестный напал на дипмиссию США в Черногории

На здание посольства США в Черногории совершено нападение. Неизвестный кинул на территорию дипломатической миссии в Подгорице бомбу, после чего подорвал себя. Других пострадавших нет.

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Нападение произошло ночью. Утром посольство закрылось. Об инциденте проинформировали Госдепартамент США. Полиция рекомендовала местным жителям не приближаться к зданию. Следователи устанавливают мотивы нападавшего.