В Приморье первоклассникам задали нарисовать предвыборную листовку

В одной из школ Приморского края первоклассникам выдали обязательное задание – нарисовать предвыборную листовку. Публикация об этом появилась в закрытой группе Momshare в Фейсбуке, сообщает портал "МБХ медиа".

Задание опубликовала мать первоклассника Елена Викторова. Она уточнила, что в списке заданий этот пункт выделен полужирным шрифтом, значит, по правилам, его выполнение обязательно. Листовка должна быть выполнена на листе бумаги форматом А4 как задание на каникулы по предмету "технология".

Сообщения о предвыборных "заданиях" для детей поступают и из других регионов России. В 7-м классе школы поселка Пышма Свердловской области был устроен конкурс "Я рисую выборы, я делаю свой выбор". При этом, как утверждает депутат областного собрания Александр Ивачев, "рисовать можно было только одного человека – действующего президента", а ученице, которая хотела нарисовать портрет кандидата от КПРФ Павла Грудинина, учитель не позволил это сделать. Депутат обратился в прокуратуру с жалобой.

20 февраля сообщалось, что ЦИК Дагестана не нашел признаков агитации в акции школьников в селе Белиджи, когда они вместе с педагогом сфотографировались с плакатами "Спасибо Путину за все!", "Мы голосуем за Путина!" и "Путин наш президент". При этом в комиссии не дали оценку участию несовершеннолетних детей в акции, что запрещено законом.