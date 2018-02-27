Я требую! Фильм об "особо опасном" юристе и блогере из Кропоткина

Город Кропоткин, Краснодарский край. Юрист Сергей Земцов – местная знаменитость, его блог "Особо опасный юрист" смотрят больше 76 тысяч подписчиков, сотрудники ГИБДД отдают честь, когда он проезжает мимо постов, а местные судьи больше не позволяют себе вести процессы в платьях и без мантии.

В августе 2016 года его задержали вместе с участниками "Тракторного марша" – акции протеста местных фермеров, весной 2017-го пытались избить на парковке торгового центра, закидали его машину бутылками с зажигательной смесью, а в октябре того же года он получил 10 суток административного ареста за то, что якобы пытался вести видеосъемку в здании отдела полиции на кнопочный телефон.

Ему угрожали, на него оказывали давление, но Земцов не сдается: он верит, что если действовать строго по закону и знать свои права, можно и нужно бороться с системой, добиваясь справедливости.

Фильм Сергея Хазова-Кассиа, Андрея Костянова и Петра Соловьева