Баски-сепаратисты планируют расформировать свою организацию

Члены баскской радикальной сепаратисткой организации ЭТА ("Страна басков и свобода") могут расформировать организацию. Об этом сообщает испанская пресса. Голосование будет проведено летом. Если большинство членов проголосуют за расформирование ЭТА, то организация прекратит свое существование.

Кроме того, баскские сепаратисты планируют официально извиниться перед близкими погибших и пострадавших от их деятельности. Утверждается, что ЭТА также обнародует сведения о преступлениях, которые до сих пор не раскрыты. По словам представителей организации, они намерены сосредоточиться на политическом урегулировании конфликтов.

ЭТА создана в 1959 году с целью добиться независимости для территории проживания басков, расположенной в Испании и Франции. В результате терактов, организованных ЭТА, погибло более 800 человек. В 2011 году организация объявила о прекращении вооруженной борьбы. Около 300 членов организации находятся в тюрьме.

